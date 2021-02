Quando si conduce una vita sedentaria per via del lavoro, o perché si trascorre molto tempo a casa è inevitabile fare i conti con il mal di schiena e il torcicollo.

Sarà per via della sedia scomoda su cui si trascorre molto tempo, per una posizione sbagliata sul divano, o perché si passano molte ore al computer, ma quando arriva il dolore è fastidioso.

Come sconfiggere il mal di schiena e il dolore alla cervicale? Seguendo alcuni pratici consigli indicati di seguito.

Prevenire è meglio che curare

Magari non si è dato molto peso a questi dolori poiché consequenziali allo stile di vita che si conduce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

In realtà bisogna fare attenzione perché, se sottovalutati, potrebbero sfociare in complicazioni per la salute fisica.

Per imparare come sconfiggere il mal di schiena e il dolore alla cervicale è importante, innanzitutto, fare prevenzione.Evitare movimenti bruschi come, ad esempio, asciugare i capelli a testa in giù e poi rapidamente sollevare il busto come se si seguissero le note di Raffaella Carrà “da Trieste in giù”!

Questo gesto comune è sbagliato: è preferibile alzarsi delicatamente e scuotere i capelli con le mani.

Un altro fattore che può determinare il mal di schiena è il proprio peso. Mantenere il proprio peso ideale aiuterà ad evitare dolori alla schiena. Se poi si pratica con regolarità un’attività motoria migliorerà il tono muscolare e la sua elasticità.

Smartworking e lavoro online

Nel caso in cui si passino molte ore dinanzi al pc non bisogna dimenticarsi della postura. Se non vogliamo affaticare la nostra colonna vertebrale e avere dolori alla cervicale è necessario tenere la schiena dritta ed entrambi i piedi a terra.

Per quanto il lavoro richieda concentrazione non bisogna nemmeno dimenticarsi delle spalle e del collo.

Infatti, lavorando al pc, senza rendersene conto si tende ad incurvarsi fino ad entrare dentro lo schermo. La netta conseguenza a fine giornata sarà un brutto mal di schiena e un insopportabile torcicollo.

È bene anche ricordarsi del tasto della luminosità dello schermo. Sembra banale ma correggendo la luminosità evitando che sia troppo forte aiuteremo anche i nostri occhi e si eviterà anche il mal di testa.

Alcuni consigli pratici

Ma, in pratica, come sconfiggere il mal di schiena e il dolore alla cervicale?Esistono alcuni semplici esercizi da poter effettuare e in grado di donare benessere al proprio corpo.

Basterà renderli parte integrante della propria routine giornaliera e addio ai dolori.

Per il collo sarà necessario chiudere gli occhi e rilassarsi. Successivamente effettuare alcuni movimenti circolari muovendo la testa verso l’alto, poi a destra in basso e poi a sinistra. L’esercizio deve essere ripetuto anche nel verso opposto, per almeno due volte, ricordandosi di farlo lentamente, respirando profondamente e rispettando il movimento circolare.

Per la schiena basterà un supporto solido e i piedi ben piantati a terra. Per stirare la spina dorsale si dovrà effettuare una torsione del busto a sinistra e ruotarlo finché si riesce. Mantenere la postura per almeno 20 secondi e ripetere l’esercizio dall’altro lato per almeno 2 volte.

Infine è giusto ricordarsi di non stressarsi troppo. Le tensioni spesso si scaricano sulla parte finale della schiena quindi è bene cercare di evitare lo stress per alleggerire la propria schiena.

E no al riposo eccessivo: nelle condizioni di stasi la muscolatura tende ad indebolirsi non riuscendo a sopportare le sollecitazioni del corpo. Di conseguenza, questo atteggiamento, non solo non gioverà al mal di schiena e alla cervicale, ma può anche peggiorare la condizione.