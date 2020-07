Lo zenzero non è una delle spezie più utilizzate nella nostra cucina. Ne sono però noti i benefici dati dal consumo moderato. Infatti è un ottimo rimedio contro la nausea, la gastrite ed i dolori di stomaco. Ecco a voi delle indicazioni semplici su come sconfiggere i problemi gastrici con lo zenzero.

La parte utilizzata e commercializzata è la radice. La sua assunzione favorisce l’espulsione di gas dallo stomaco e dall’intestino. Allevia così eventuali bruciori.

Dove comprare lo zenzero?

Può essere reperito qualsiasi supermercato o fruttivendolo o in vendita su Amazon. Può essere comprato essiccato, fresco o in polvere. Nel terzo caso è reperibile in drogheria o in erboristeria. Sarebbe tuttavia consigliabile acquistare lo zenzero biologico, più ricco di principi attivi. È possibile trovarlo negli appositi negozi di prodotti naturali, spesso consultabili anche online.

Come consumarlo?

La radice fresca può essere consumata una volta lavata e tagliata a fettine sottili. Tuttavia il gusto intenso e pungente dello zenzero spesso non risulta gradevole a tutti i palati. Per qualcuno potrebbe anzi risultare quasi immangiabile. Per lenirne il sapore può essere allora grattugiato sull’insalata o centrifugato assieme ad altri frutti e ortaggi. Carote e zenzero, ananas e zenzero, sedano e zenzero: questi sono solo alcuni degli esempi di combinazione possibile. Un altro modo per consumarlo più facilmente è farne una tisana.

Preparare una tisana

Tagliare un pezzo di radice di zenzero dalla lunghezza di tre o quattro centimetri

Immetterlo in una pentola assieme a circa mezzo litro d’acqua e farlo bollire a fuoco basso per non più di sette minuti.

In seguito, spegnere il fuoco e lasciare il composto in infusione per altri cinque minuti .

. Avete appena finito di preparare a vostra tisana: non vi resta che berla!

Controindicazioni dello zenzero: quanto assumerne?

Dopo avervi mostrato come sconfiggere i problemi gastrici con lo zenzero, è giusto soffermarsi anche sul perché non andrebbe assunto in alcuni casi o dosi. Assumere più di quattro grammi al giorno di zenzero può acuire il bruciore di stomaco e creare problemi di dissenteria.

Quindi, attenzione a non esagerare!