Tendiamo spesso ad associare i dolori muscolari all’attività sportiva, soprattutto in un periodo come questo in cui veniamo da un lungo stop. Molte volte infatti i muscoli risentono delle soste che imponiamo loro per vari motivi e che portano a strappi, lesioni o sforzi eccessivi. Ma non dobbiamo dimenticare che una delle cause scatenanti dei dolori muscolari sono le posture lavorative scorrette o le fatiche ripetute sempre sul posto di lavoro. La medicina oggi permette di alleviare il dolore e il fastidio con farmaci di ogni tipo e prezzo, in pomata e in pastiglie. Ma il nostro “team benessere” vi suggerisce come sconfiggere i dolori muscolari grazie ai sistemi naturali. Non sottovalutiamo però l’importanza del riposo, fondamentale per permettere ai muscoli colpiti di riprendersi e tornare sani.

Più di 600 muscoli

Magari vi sarete sempre chiesti come mai, facendo o non facendo sport, soprattutto con l’avanzare degli anni, la nostra muscolatura sia spesso sotto stress. La risposta è molto semplice: tra interni ed esterni il nostro fisico conta più di 600 muscoli, quindi è molto facile chiamarli in causa. Vi ricordiamo che il principio base per limitare gli infortuni è quello di mantenere la muscolatura attiva, praticando attività motoria. Nello stesso tempo anche un’alimentazione corretta e la riduzione o la rinuncia a fumo e alcol fanno la loro parte.

Arnica montana e artiglio del diavolo

Arnica e artiglio del diavolo sono sul podio per come sconfiggere i dolori muscolari grazie ai sistemi naturali. Sono utilizzati nello sport, ma anche per le contusioni dei bambini, non ancora pronti per determinati farmaci. Possiamo comprare l’arnica sia in versione gel e pomata classica che come tintura da impiegare nella zona affetta dal dolore. Stessa cosa dicasi per l’artiglio del diavolo, spesso usato proprio in abbinamento all’arnica per fare più effetto e più velocemente. Entrambi agiscono sia sulla circolazione che sulla muscolatura stessa, favorendone il recupero.

L’aloe vera

Non molto utilizzata in ambito traumatico, eppure l’arnica funziona molto bene anche per contusioni, distorsioni e slogature. Il principio è quello di calmare il dolore e attivare la circolazione col potere rinfrescante della pianta. Molto valida anche nel caso di infiammazioni muscolari e non solo, unita a un impacco di acqua fredda e al ghiaccio naturale.

Approfondimento

