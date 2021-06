Ecco che si affacciano sul mercato nuovamente le care e vecchie saponette. Una grande piccola rivoluzione commerciale da parte delle case produttrici. L’imperativo è utilizzare meno plastica possibile, essere maggiormente ecosostenibili. Questo è il motivo per cui gli scaffali dei supermercati tornano a riempirsi di sapone solido per le mani, ma anche bagnoschiuma e perfino shampoo. Non ci eravamo più abituati.

Per questo motivo può tornare molto utile conoscere e adottare qualche trucchetto per non sprecare il prodotto. Quando la saponetta si riduce a un pezzettino troppo piccolo da maneggiare, cosa ne facciamo? Perché non prolungare loro la vita trasformandole in sapone liquido? Quello che vedremo di seguito è il metodo efficace per fare in modo che le saponette una volta sciolte e raffreddate non tornino a indurirsi.

Come sciogliere le saponette usate per fare sapone liquido e un’altra geniale soluzione

Occorrente:

pezzi di sapone avanzati;

glicerina;

succo di limone;

olio essenziale a piacere;

acqua calda;

contenitore con erogatore per sapone liquido.

Innanzitutto bisogna grattugiare i pezzetti di vecchio sapone. In un pentolino versare qualche goccia di succo di limone, un tappino di glicerina acquistabile in farmacia e le scaglie di sapone. Aggiungere acqua bollente e infine qualche goccia di olio essenziale a piacere. Le fragranze più indicate sono alla salvia, camomilla o rosmarino. Si sposano bene con il leggero aroma di limone.

Appena l’acqua non sarà più così calda da rischiare di fondere il contenitore di plastica, trasferire il composto nel flaconcino con erogatore.

A questo punto è importante lasciare che il liquido si stabilizzi. Ovvero non deve più tornare a solidificarsi raffreddandosi. Per qualche giorno, bisogna lasciarlo riposare scuotendolo di tanto in tanto. Dopodiché il sapone liquido sarà pronto per l’uso.

Il geniale suggerimento

C’è un altro modo per utilizzare e non sprecare i pezzettini di sapone avanzati. In pochissimi ci avranno pensato e farà sorridere i più. Bisogna procurarsi i guanti da bagno. Basterà riempirne uno coi pezzettini di saponetta e lasciare che bagnandosi sprigioni da sé schiuma e profumo. Sarà facilissimo da maneggiare oltre che un modo pratico per continuare a usarli anche sotto la doccia. Inoltre non lasceremo più in giro fastidiosi rimasugli. Abbiamo visto come sciogliere le saponette usate per fare sapone liquido e un’altra geniale soluzione.