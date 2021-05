L’anguria è tra i frutti prediletti durante la stagione estiva Per il gusto ma soprattutto per il suo potere dissetante e perché ipocalorica. Possiamo usarla anche per numerose ricette come per il semifreddo allo yogurt e anguria che troviamo qui.

Come scegliere un’anguria di qualità e matura al punto giusto per comprarla intera e sentirla scoccare di fresco al primo taglio

A volte nei banchi frutta è disponibile già tagliata, però se ci occorre intera è un vero dilemma. Sembrano tutte uguali e la sorte decide per noi quale acquistare. Ci sono, però, dei criteri suggeriti dal mondo dei coltivatori che ci aiutano a capire come scegliere un’anguria di qualità e matura al punto giusto per comprarla intera e sentirla scoccare di fresco al primo taglio.

Le dimensioni

La prima cosa da osservare è la dimensione. Non dovrà essere né troppo grande né tascabile. La misura che può rappresentare un indizio di qualità è quella media che una persona riesce a trasportare in auto senza particolare fatica.

Macchia gialla e crepe

Se osserviamo bene da qualche parte del frutto c’è una parte gialla: è il lato che ha avuto contatto diretto con la terra.

Gli esperti dicono che se tale colorazione tende al biancastro, meglio evitare. Le crepe marroncine, invece, sono un indice di qualità. Sostanzialmente sono traccia degli insetti che hanno corteggiato l’anguria perché dolce e matura: hanno testato loro prima per noi e quindi possiamo fidarci.

Il picciolo

Meglio se marrone e tendente a staccarsi. Vuol dire che è stata colta al momento giusto. Se invece il picciolo è verde, vuol dire che l’interno non ha ancora ultimato la maturazione ed è acerbo.

Il classico tocco con le dita

La prova del nove. Bussiamo con delicatezza come si bussa ad una porta. Se il suono è sordo, il frutto è maturo. Al contrario, se al tocco delle dita sentiamo un eco vuoto, cambiamo anguria.

Con questi semplici consigli che constano soprattutto in un’attenta osservazione, possiamo comprare un’anguria intera, dolce e profumatissima per una serata in compagnia di amici.