Con l’arrivo dell’autunno ricomincia anche la voglia di bere tisane calde davanti alla stufa e concedersi una coccola calda. Scegliere l’ingrediente base delle nostre tisane è più importante di quanto potessimo sospettare. Se optiamo per l’elemento giusto, la nostra tisana non sarà solo una coccola, ma aiuterà anche il nostro organismo.

Esistono moltissime varietà di tisane e spesso si ha l’imbarazzo della scelta. Quindi, come scegliere una tisana perfetta per prevenire disturbi e coccolarsi allo stesso tempo? Prediligiamo ingredienti naturali e con proprietà curative. Ecco due tisane selezionate dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La tisana per lenire e disinfiammare

Oltre che buonissima, la tisana alla malva è in grado di lenire e disinfiammare il nostro organismo. Se bevuta regolarmente ci aiuta a prevenire i piccoli disturbi del nostro corpo. La malva, infatti, è una pianta ricca di proprietà curative. Ha al suo interno mucillagini, vitamine, potassio, pectina e ossalato di calcio.

La malva giova per moltissimi disturbi, quali infiammazioni intestinali, stitichezza e addirittura cistiti e tosse. Facciamo attenzione a non berne troppa: ha anche funzioni lassative.

Per preparare una buona tisana alla malva, prendiamo i suoi fiori secchi e mettiamoli in infusione nell’acqua molto calda per 15 minuti. Beviamola prima che diventi fredda e coccoliamoci con questa tisana di colore viola-azzurro.

Il tiglio per una tisana avvolgente

Se ancora non sappiamo come scegliere una tisana perfetta per prevenire disturbi e coccolarsi, il tiglio fa per noi. Profumatissimo, il tiglio ha diverse proprietà curative conosciute fin dal Medioevo. È ottimo per rilassarsi e calmarsi in caso di ansia, panico e insonnia. La tisana al tiglio è anche utile per curare tossi, febbri e mal di pancia.

Per preparare una tisana al tiglio usando i fiori secchi, mettiamone in infusione in acqua calda un cucchiaino per 10 minuti. Possiamo berla anche 3 volte al giorno senza problemi. Possiamo utilizzare l’acqua della tisana anche per fare degli impacchi lenitivi agli occhi dopo una lunga giornata al computer.