Tutti coloro che hanno cominciato un nuovo hobby sanno quanto faccia bene alla salute fisica e mentale. Difatti, ci insegna ad uscire dalla nostra comfort zone, ci distrae senza deprimere mente e corpo e ci aiuta ad apprezzare le piccole cose. Ecco, quindi, una piccola guida sul come scegliere un nuovo hobby per dare un po’ di pepe alla nostra estate. Un hobby è come un bellissimo gioiello da aggiungere alla nostra vita.

Come scegliere un nuovo hobby per dare un po’ di pepe alla nostra estate

È assolutamente necessario cominciare con un’attenta analisi di sé. Cominciamo, per esempio, dalla nostra infanzia. Cosa ci appassionava per ore e ore? Potremmo riprendere da dove abbiamo lasciato. Per esempio, gli avidi lettori di fumetti potrebbero cercare delle alternative consone alla loro età o partecipare a delle convention. Cercare delle alternative per adulti potrebbe riaccendere la scintilla che era in noi.

Proviamo inoltre con i corsi. Iniziare un nuovo hobby con una persona esperta al nostro fianco diventa più facile e stimolante. Attraverso internet o per conoscenze, possiamo trovare tante possibilità, sia di persona che online.

Un’altra via per trovare un nuovo hobby è trasformare ciò che ci piace in qualcosa di più. Per esempio, se amiamo la birra potremmo provare a farla in casa, oppure se amiamo leggere potremmo provare a scrivere. Se inoltre abbiamo delle parti di noi che vorremmo sviluppare, come ad esempio in nostro lato creativo o altruista, possiamo trovare degli hobby collegati.

Sfruttiamo inoltre quello in cui siamo già bravi

Se siamo persone pazienti, potremmo provare con il ricamo. Se invece amiamo costruire cose, si possono trovare facilmente oggetti da riparare. Sperimentiamo sempre.

Non disdegniamo il chiedere ad un amico o alla nostra famiglia aiuto. Infatti, gli amici potrebbero darci spunti sorprendenti o potrebbero aiutarci a capire gli argomenti dei quali siamo più appassionati. Inoltre, potremmo provare alcuni hobby che loro già praticano, creando inoltre un forte legame.

A volte il modo più semplice per lasciarsi ispirare è andare da persone o negozi appositi. Molti sono i negozi di hobbistica, più o meno specializzati. Possiamo lasciarci ispirare da ciò che si trova sugli scaffali o dalle persone che lavorano lì, che sicuramente sapranno consigliarci al meglio. Altri luoghi che potrebbero ispirarci sono i ferramenta, le biblioteche o i siti web. Per esempio, YouTube è una risorsa gratuita e quasi infinita dalla quale possiamo imparare moltissimo.

L’importante rimane sempre avere una mente aperta e provare più cose diverse, senza lasciarci scoraggiare.

