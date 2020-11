Tutti quanti conoscono cani e gatti come animali domestici. Pochi, però, sanno che esistono altri animali che possono dare grandi soddisfazioni in casa ma sono poco conosciuti e sono gli uccellini domestici. Cerchiamo di capire assieme come scegliere un animale insospettato che si rivelerà un grande compagno domestico.

Perché scegliere un uccello come animale domestico

Iniziamo subito capendo perché scegliere un uccellino come animale domestico. Prima di tutto non richiederanno tutta quanta l’attenzione di cui hanno necessità cani e gatti.

Allo stesso modo, tuttavia, sarà capace di dare la stessa dose di affetto. E donarci qualcosa che nessun altro può fare, ossia cantare. Questi esserini zeppi di piume colorate e allegria saranno capaci di allietare ogni giornata.

Bisogna però fare attenzione alla scelta di questi piccoli e delicati amici. Ogni specie, infatti, ha delle esigenze diverse che vanno rispettate. Ci sono, cioè, dei piccoli particolarmente espressivi che potrebbero finire per disturbare voi e le altre persone. Oppure degli uccelli estremamente delicati che avranno bisogno di cure particolari che non tutti sono disposti a fornire.

È, allora, necessario capire come scegliere un animale insospettato che si rivelerà un grande compagno domestico.

Come scegliere l’uccellino da compagnia giusto

Iniziamo subito a capire come scegliere un animale insospettato che si rivelerà un grande compagno domestico.

Iniziamo dal canto. La prima scelta per bellezza della melodia e facilità di accudimento è il canarino. Quest’uccellino sarà indubbiamente capace di rallegrare anche le giornate più tristi con il suo canto.

Se invece si desidera la compagnia di un uccello particolare, colorato e intelligente la scelta potrebbe ricadere su un pappagallo. Questo bellissimo animale oltre a farci compagnia sarà capace di imparare a parlare. Tutte le specie di pappagallo sono perfette per il compito. Fa eccezione, tuttavia, una specie particolarmente difficile da gestire. Si tratta del cacatua. Questi animali sono tanto belli quanto difficili da gestire, per cui non sono assolutamente indicati soprattutto a coloro che non hanno mai avuto uccellini.