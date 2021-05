Non sappiamo quando ma abbiamo quasi deciso di andare in vacanza. Nonostante la pandemia in corso. Con la speranza di un forte calo per l’imminente estate. Il Covid, con molta probabilità, non finirà di circolare. Non per adesso. Quindi la strategia da adottare sempre è quella di cercare di evitare il contagio, rispettando le misure indicate a livello istituzionale.

Il soggiorno è la nostra preoccupazione principale. Gli ambienti in comune pure. Poi l’adagiarsi su letti e poltrone dove prima di noi ci sono state altre persone. In passato non avremmo badato. Adesso i pensieri sono tanti. Ecco, quindi, come scegliere un albergo sicuro in tempo di pandemia per una vacanza senza pensieri, cosa chiedere e cosa verificare per un periodo indimenticabile.

Prima di partire

Ma anche prima di prenotare, consultiamo con attenzione i siti istituzionali. Ad esempio, il Ministero della Salute ha divulgato di recente le disposizioni che si applicano per gli spostamenti “da” e “per” l’estero. Il portale è costantemente aggiornato con ordinanze in materia di contenimento nonché sull’andamento epidemiologico generale.

Cosa chiedere agli albergatori

Scegliamo l’albergo e prima di prenotare sinceriamoci di alcuni aspetti. La pulizia. Attenzione alla differenza tra pulire e disinfettare. Sono due cose diverse.

La prima non comporta la rimozione di batteri o virus. La seconda, si. Quindi lenzuola, superfici, maniglie e sedie dovrebbero essere disinfettate. Tutte le volte che è in arrivo un nuovo cliente. Per gli ambienti in comune anche più volte al giorno.

Il personale

Lo staff deve indossare la mascherina. Sempre. Non solo alla vista dei clienti. L’albergatore dovrebbe anche garantirci uno screening periodico sul personale. Spesso chi è affetto da Covid, potrebbe non saperlo. Nel frattempo, però, può infettare. Un test periodico può contrastare il contagio.

Filtri condizionatori

Inoltre, per capire come scegliere un albergo sicuro in tempo di pandemia per una vacanza senza pensieri, cosa chiedere e cosa verificare per un periodo indimenticabile, chiediamo il cambio filtri dei condizionatori. Questo dettaglio è fondamentale per preservare la salute da possibili malattie o allergie dovute a virus o batteri.