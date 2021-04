Se abbiamo un po’ di spazio, è bene utilizzarlo al meglio. Possiamo riprodurre un piccolo angolo di paradiso nel nostro giardino o sul nostro terrazzo. Un ombrellone è il primo acquisto da fare. Abbiamo bisogno di un approdo per i momenti di sole super cocente.

L’ombrellone, oltre a proteggerci dai raggi UV e consentirci un momento di frescura, è utile per abbassare la temperatura del corpo. Soprattutto, un ombrellone può garantirci quel minimo di riservatezza necessaria rispetto alla curiosità dei nostri vicini.

Quale scegliere

È fondamentale capire come scegliere l’ombrellone giusto per creare un angolo di paradiso nel nostro giardino, metterci al riparo dal sole e dagli occhi indiscreti dei vicini per un’estate all’insegna del relax e della comodità. Innanzitutto dobbiamo sapere prima dove vogliamo collocarlo.

Misurare lo spazio a disposizione è il primo step. Poi il design. Consideriamo l’architettura della nostra abitazione e pensiamo anche a qualcosa che sia in linea.

La tipologia

I tre macro-blocchi fanno riferimento a tre categorie. Le vele ombreggianti, gli ombrelloni con braccio laterale, gli ombrelloni con braccio centrale.

Quest’ultimo è particolarmente indicato per chi ha poco spazio. Normalmente hanno forma quadrata o rotonda e il piede centrale consente una buona stabilità. L’ombra riesce a coprire il tavolo sottostante e le sedie.

Gli ombrelloni con braccio laterale

Gli ombrelloni con braccio laterale vanno molto bene se abbiamo molto spazio a disposizione. Sono abbastanza grandi e anche la zona d’ombra è più ampia di quelli con palo centrale.

Le vele ombreggianti

Sostanzialmente sono delle tende da sole particolari che consentono un’area d’ombra di solito molto vasta. Sono molto resistenti e leggere e vengono montate in modo sinuoso. Il design rimanda molto al mondo nautico.

Occhio ai materiali

La resistenza è fondamentale. Così com’è importante sincerarci della qualità del telo. Deve essere idrorepellente, resistere agli strappi, alla muffa e all’umidità. Soprattutto deve consentire una buona protezione dai raggi UV.