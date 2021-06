Da sempre l’olio d’oliva è l’olio maggiormente apprezzato in cucina. Viene utilizzato per condire tantissimi piatti ed è il protagonista indiscusso della dieta mediterranea.

In un articolo precedente abbiamo scoperto perché l’olio d’oliva pare essere l’olio migliore per friggere in base al suo punto di fumo.

In questo scopriremo quali sono le alternative da usare a seconda di quale ingrediente intendiamo friggere.

Come scegliere l’olio migliore per friggere ogni ingrediente ottenendo una frittura dorata e croccante

Sono tanti gli oli che possono essere usati in cucina per risultati sorprendenti. Basta soltanto conoscere le proprietà per sfruttarle e realizzare piatti incredibilmente buoni.

L’olio d’oliva è adatto per saltare le verdure in padella o nel caso in cui si cucinano carni dal taglio sottile. Aggiunge un tocco di sapore al piatto ed è un ottimo olio per la maggior parte delle preparazioni. Questo perché ha un punto di fumo più basso rispetto ad altri oli ed è ideale per carne e verdura.

Nel caso in cui si voglia arrostire le verdure o preparare condimenti un’ottima alternativa è l’olio di colza. Nonostante alcune controversie sul suo utilizzo è ancora un olio molto usato in cucina ed ottimo per friggere.

Se si preferisce un olio dal sapore più neutro si può usare l’olio di semi vari. Olio multiuso, è indicato per tanti metodi di frittura ed è adatto per qualsiasi ingrediente si sceglie di cucinare. Ideale per cucinare patatine e pollo fritti e ottenere una croccantezza perfetta. Inoltre ha un alto punto di fumo che gli consente di resistere alle temperature elevate prima che inizi a bruciare. È perfetto se si desidera esaltare soprattutto i sapori degli ingredienti.

Olio di cocco e olio di arachidi

Se invece si amano i sapori intensi si può usare l’olio di cocco. Per dare un particolare sapore alle verdure fritte o se si vuole semplicemente saltarle può essere un alleato vincente. Ha un punto di fumo simile a quello dell’olio d’oliva. Inoltre può essere usato per cucinare legumi, pesce e anche nella preparazione dei dolci al posto del burro. È un olio molto apprezzato per chi ama mangiare sano senza rinunciare al gusto e rappresenta un ottimo sostituto dell’olio d’oliva per ottenere una frittura dorata e croccante.

Una valida alternativa per ottenere ingredienti fritti morbidi all’interno e croccanti all’esterno è l’olio di arachidi. Basterà un tegame in acciaio perché mantiene bene la temperatura, olio di arachidi e il gioco è fatto. È uno degli oli più popolari in cucina e ricco di acidi grassi monoinsaturi.

Per friggere si hanno tante possibilità: tutto dipende dall’ingrediente cheti desidera cucinare e dal gusto che si desidera ottenere.

Ecco spiegato come scegliere l’olio migliore per friggere ogni ingrediente ottenendo una frittura dorata e croccante.