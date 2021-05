Per evitare di trovarci a settembre con una manciata di capelli in testa, magari sfibratissimi e ingialliti dobbiamo pensarci adesso. In primavera. Soprattutto se abbiamo previsto qualche giorno al mare.

La salsedine e i raggi UV possono arrecare qualche danno ai pigmenti. È importante capire come scegliere lo shampoo perfetto da utilizzare in estate in base al nostro tipo di cute e capelli per una chioma che non risentirà affatto della salsedine e dei raggi solari. Intanto, il criterio generale, è quello di usare uno shampoo delicato e asciugare i capelli in modo naturale.

Per i capelli fini

I capelli sottili in estate possono rappresentare un vero rompicapo. Tendono a rimanere piatti e senza volume. Dovremo scegliere uno shampoo che non sia cremoso, ma delicato e ultraleggero. Di solito questa tipologia di prodotto si presenta con una consistenza trasparente e non molto densa.

Capelli e cute grassa

Intanto la salsedine assorbirà un poco del sebo in eccesso. Occhio, però, ai lavaggi frequenti che sono necessari ma possono stimolare la produzione di sebo. Quindi dobbiamo scegliere il prodotto giusto. Una formula delicata e riequilibrante non eccessivamente sgrassante.

Capelli ricci e crespi

Opteremo per uno shampoo con agenti condizionanti che aiutano a disciplinare i capelli e ad evitare l’effetto crespo. Di solito si tratta di prodotti che fanno poca schiuma.

Per tutti i tipi di capelli ci sono poi degli spray solari (diversi da quelli all’olio) perché non lasciano la chioma appesantita e unta. Ce ne sono di nuovi in commercio con formulazioni adatte a proteggere le ciocche dal sole e per un’idratazione profonda.