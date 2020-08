Come scegliere l’insalata presa al supermercato. Ecco una breve guida per non commettere più errori.

L’insalata è stata la migliore amica di molti di noi durante questo periodo estivo. Fresca e facile da preparare, ci ha infatti permesso di nutrirci con gusto e leggerezza. Si tratta di un alimento piuttosto versatile. Possiamo, infatti, condire l’insalata come più ci piace. Questo cibo può essere mangiato con pomodori, olive, tonno, mais e chi più ne ha più ne metta! Ma c’è sempre un problema di fondo. Quale tipo di insalata scegliere. In molti preferiscono prendere quella in busta. Si tratta infatti di un’opzione più pratica. Ma scegliere quella giusta, spesso, è davvero difficile. Per questo vi stiamo proponendo questo articolo. In questo modo non sbaglierete più. Quindi, vi spieghiamo come scegliere l’insalata presa al supermercato. Ecco una breve guida per non commettere più errori.

L’insalata già pronta: pro e contro

Aprire una busta di insalata è più comodo che lavarla, asciugarla e tagliarla. Su questo siamo tutti d’accordo. Ma ci sono delle complicazioni che nascono in modo inevitabile da quest’opzione. Avere in casa un’insalata proveniente da un orto ci fa sentire sicuramente più sicuri per la nostra salute. E, inoltre, è più facile da conservare. Ma non sempre abbiamo il tempo necessario da dedicare alla sua preparazione. E per questo compriamo quella già preparata. Il contro principale? Richiede molta più attenzione al momento dell’acquisto! Vediamo quali aspetti dobbiamo tenere in conto.

Come scegliere l’insalata presa al supermercato. Ecco una breve guida per non commettere più errori

Per scegliere insalata di qualità, per prima cosa, dobbiamo recarci al reparto dei banconi refrigerati. Qui, poi, sarà necessario essere sicuri che il prodotto sia fresco. Come? Verificandone lo stato. Osservate bene il suo sacchetto prima di tutto. Eliminate tutti quelli che hanno la condensa all’interno. Ora, passate a guardare le foglie dell’insalata. Se sono annerite ai bordi, riponete subito la busta!

Dopo l’acquisto, mettete immediatamente il sacchetto nel vostro frigorifero. E ricordate, se aprite l’insalata, dovrete consumarla entro 24 ore. Solo così potrete essere certi che sarà ancora di qualità!