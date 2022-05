Le fragole sono uno dei frutti tipici di questo periodo. Rosse e profumate, sono sempre una grande tentazione quando andiamo a fare la spesa. Povere di calorie, le fragole sono ricchissime di una particolare vitamina. Le fragole sono un alimento assai versatile. Le possiamo mangiare così, fresche, magari insaporite con un po’ di zucchero e del succo di limone. Inoltre, le possiamo impiegare anche per preparare dolci leggeri o per fare marmellate. Di certo, le versioni più golose sono in abbinata con panna montata o cioccolato. Possiamo infine usare le fragole anche per preparazioni salate. Il risotto alle fragole è un classico anni ’80 che, molti, ogni tanto, ripropongono ancora oggi.

Dopo aver visto tutte queste buone qualità, passiamo alle note dolenti. Le fragole, infatti, sono un alimento alquanto delicato. Andrebbero consumate subito dopo l’acquisto e, comunque, nell’arco della stessa giornata. Questa cosa risulta un po’ impegnativa dal momento che, oggigiorno, di media, si va a fare la spesa una volta alla settimana. In questo articolo andremo a spiegare alcuni utili consigli che ci permetteranno di gustare fragole fresche e sode anche dopo svariati giorni dall’acquisto.

Come scegliere le fragole e conservarle fresche fino a 2 settimane con una semplice mossa oltre a zucchero e congelatore

Anzitutto, è importante scegliere con cura la vaschetta di fragole. I frutti dovranno essere integri e belli sodi. Senza alcuna ammaccatura, non devono essere mollicci e non devono presentare neppure alcuna traccia di muffa. Nel tragitto verso casa, maneggiamole con cura e delicatezza, facendo attenzione a non schiacciarle. L’ideale sarebbe tenerle separate, lontane dai cibi umidi e, soprattutto, separate da mele e banane, che possono favorirne la maturazione.

Una volta arrivati a casa, aprire la confezione e controllare ogni singolo frutto. Scartare quelli un po’ ammuffiti e sistemare gli altri in un contenitore creando un unico strato. I frutti non si dovranno sovrapporre. Sul fondo del contenitore sistemare un foglio di carta assorbente, che assorba l’umidità e permetta all’aria di circolare. Non chiudere ermeticamente. Al massimo, coprire con un coperchio dotato di fori. In questo modo le fragole resistono dai 3 ai 5 giorni.

Il metodo dello zucchero e del freezer

Per una conservazione più lunga, molti preparano uno sciroppo a base di acqua e zucchero. Una volta che questo è raffreddato, riporre le fragole in un vasetto e ricoprirle con lo sciroppo. Chiudere bene i vasetti e poi metterli in freezer. In questo modo, le fragole si conservano anche per alcuni mesi. Quando se ne ha voglia, basterà frullare le fragole congelate con un cucchiaio di succo di limone e uno di zucchero ed ecco pronto un fresco sorbetto. Ovviamente, però, con questo sistema, possiamo usare le fragole in maniera lavorata, come appunto il caso del sorbetto. Per gustarle fresche dopo parecchi giorni dall’acquisto, c’è un altro sistema.

Il metodo è semplice ma davvero efficace. Preparare una soluzione con 600 ml di acqua e 400 ml di aceto di vino bianco. Immergervi le fragole e lasciarle in ammollo per 5 minuti. Asciugarle quindi con della carta assorbente e poi conservarle in un contenitore di plastica disponendole su un unico strato. In caso di più strati sovrapposti, inserire della carta assorbente fra un piano e l’altro. Ecco, quindi, come scegliere le fragole e conservarle fresche per circa 15 giorni.

Approfondimento

Ecco come lavare e disinfettare le fragole senza bicarbonato né aceto più 3 consigli per mantenerle belle sode e gustose