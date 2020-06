Come scegliere l’anguria perfetta: 3 trucchi che forse non conoscevi. L’estate è vicina e la voglia di anguria bussa sempre più forte. Non c’è niente di meglio di una fetta d’anguria per allontanare l’afa e la calura estiva. Il frutto dell’estate per eccellenza andrebbe mangiato ogni giorno.

Un frutto speciale

Le proprietà di una fetta di anguria sono molte. Il consumo di cocomero è in grado di garantire alla nostra pelle un’ efficace protezione durante l’esposizione al sole. Inoltre ,le più recenti ricerche scientifiche dimostrano come l’anguria sia una valida alleata nel combattere il colesterolo cattivo e nell’ allontanare le malattie cardiache. Non dimentichiamo che mangiando anguria possiamo dormire sonni più sereni, proprio grazie alla sua capacità di stimolare la produzione di serotonina. Scegliere l’anguria giusta però è senz’altro un’impresa. Si sa, il cocomero è traditore.

Come scegliere l’anguria perfetta: 3 trucchi che forse non conoscevi

Partiamo da questo presupposto: l’abitudine di “bussare” sulla buccia del cocomero , non è efficace. E’ veramente difficile distinguere un suono sordo di un’anguria matura da un suono tenue di un’anguria acerba. Queste sfumature metterebbero in difficoltà anche l’orecchio del musicista più esperto! Vediamo insieme come scegliere l’anguria perfetta.

Partiamo dalla forma. Osserviamo attentamente la buccia dell’anguria ed evitiamo di scegliere quella che presenta dei tagli lungo la scorza. Questi difetti sono la dimostrazione di una coltivazione non riuscita. La buccia del cocomero sano deve essere dura e simmetrica .

Una volta analizzata la forma, passiamo al colore. La buccia di un’anguria matura deve essere opaca, non lucida perchè in questo caso non sarà pronta per essere consumata.

In ultimo dobbiamo prendere in considerazione il punto in cui l’anguria appoggiava a terra. Meglio diffidare dalle angurie che presentano questa’ area giallognola troppo chiara. Più è scura più l’anguria è pronta per essere mangiata.

Adesso che siamo a conoscenza dei 3 trucchi per scegliere l’anguria perfetta, possiamo recarci al supermercato ed esclamare convinti: “Ok,il cocomero è giusto!”