Siamo tutte cresciute con il detto “l’amore non ha età”. Ed è proprio vero che non c’è limite né scadenza per innamorarsi. Nel caso in cui si scelga di sposarsi è giusto sapere che un abito non è adatto a tutte. Infatti a seconda della propria età, cambiano i parametri per essere bella, elegante e all’ultima moda.

In questo articolo, Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa suggeriremo alcuni piccoli trucchetti per imparare come scegliere l’abito da sposa in base all’età ed essere sempre al passo con le ultime tendenze moda.

Cosa scegliere a venti e a trent’anni

Se si ha un età inferiore ai trenta si è sempre aggiornate sulle ultime tendenze in campo di stile. Grazie all’uso dei social, è impossibile farsi scappare le ultime novità in fatto di moda. A maggior ragione se si tratta di abiti da sposa.

Si pensa alla cerimonia, ai fiori, ai dettagli della location e al catering, ma un impegno particolare è volto alla ricerca dell’abito perfetto.

Quest’anno, per le spose più giovani, si osa con colori azzardati, come ad esempio il nero. Nel caso in cui, invece, si vuole rimanere nella tradizione, un’ottima scelta sono i vestitini bon ton di colore bianco.

Una sposa che ha varcato la soglia dei 30 anni è consapevole della personalità e dello stile nuziale che vuole. Lo stile più gettonato è composto da linee morbide a sirena o dai classici tagli a sottoveste, impreziositi da dettagli sul velo. Una mise minimal, semplice, dove la semplicità sarà sinonimo di eleganza e non permetterà agli invitati di staccare gli occhi di dosso dalla sposa. Particolare attenzione sui dettagli come gli accessori o il bouquet completerà il look rendendolo magnifico.

Come scegliere l’abito perfetto a quarant’anni

Se una donna desiderasse sposarsi a 40 anni niente paura. I quarant’anni di oggi sono i nuovi vent’anni. Decidere di sposarsi a questa età significa avere la consapevolezza che si è trovato il vero amore.

La maturità data dall’esperienza di vita e la leggerezza dell’amore rifletteranno lo stile della sposa in quel fantastico giorno. La scelta dell’outfit nuziale dipenderà dal tipo di nozze che si è scelto.

C’è chi ha aspettato l’evento sin dalla tenera età. In questo caso la scelta dell’abito dovrà per forza ricadere su tessuti pregiati e ricercati con dettagli di organza o tulle. C’è invece chi spodesterà la tradizione ricercando un outfit deciso e che farà discutere. Del resto, una sposa in completo giacca e pantalone non si vede poi così spesso. Grazie alla tendenza moda di quest’anno saranno molte le spose a sceglier il modello jumpsuit, dalle linee sobrie e curate.

Ecco svelato come scegliere l’abito da sposa in base all’età ed essere sempre al passo con le ultime tendenze moda.