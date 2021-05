Alcuni rimedi fitoterapici possono aiutarci ad eliminare la ritenzione. Vanno dunque assunti durante il nostro programma di dimagrimento preferito, da ripetere finché non otteniamo i risultati sperati.

Per aiutare il sistema bio-linfatico a disintossicarsi da scorie e tossine, possiamo ricorrere alle tisane. Ma bisogna scegliere la tisana giusta per perdere peso in base alle zone corporee più critiche. Ecco le direttrici indicate dagli Esperti di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa.

Il problema girovita si risolve con ortica e mente

Ecco, dunque, come scegliere la tisana giusta per perdere peso in base alle zone corporee più critiche.

Se il girovita è un problema, puntiamo su ortica e menta. Spesso la pancia tende a gonfiarsi, più per gli accumuli d’aria che per il ristagno d’acqua.

Ma se sono i liquidi a ristagnare a livello addominale a causa di un rallentamento della circolazione linfatica e sanguigna, dobbiamo correre ai ripari. Facciamoci preparare dall’erborista una miscela composta da parti uguali di foglie di ortica, menta e parietaria.

Mettiamo a bollire 20 grammi di mix in 250 ml d’acqua per 5 minuti e poi beviamo l’infuso prima e dopo i pasti.

Chi soffre di caviglie gonfie, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera, il problema da risolvere è l’insufficienza venosa.

La sensazione di pesantezza, di formicolii e di dolore agli arti inferiori si fa più forte. Prepariamo una miscela con 40 grammi di elicriso, 20 grammi di tiglio e 20 grammi di betulla.

Versiamo un cucchiaio di questa miscela di erbe in una tazza e impariamo a berla almeno tre volte al giorno. Se invece il bersaglio sono le braccia, divenute in poco tempo a “buccia d’arancia”, occorre avere pazienza. L’erborista preparerà un mix con 100 foglie di tarassaco in fiori, radici e foglie, 30 grammi di foglie di carciofo. Nonché 20 grammi di rizoma di gramigna e 10 grammi di radice di liquirizia.

Mettiamo a bollire tutte queste erbe in un litro d’acqua per 4 minuti. Consumiamo lontano anche dai pasti. Inclusi i lunch di lavoro.