La cura del viso è essenziale per avere la pelle liscia e priva di inestetismi il più a lungo possibile. Uno dei prodotti per la skincare quotidiana che sta spopolando sul mercato è senza dubbio la spazzola per il viso, o face brush.

Questo oggetto permette di pulire in profondità la cute e di esfoliarla allo stesso tempo. Tuttavia, esistono diverse categorie di face brush e continuando a leggere vedremo come scegliere quella più adatta alla propria pelle.

Come scegliere la spazzola per il viso ideale e perfetta per la nostra pelle seguendo questa mini-guida all’acquisto

elettrica o manuale: la face brush manuale è la più economica, è compatta e semplice da usare ma meno performante. Quindi, per un risultato ottimale la scelta migliore è quella elettrica;

prezzo: può variare dai 20 ai 400 euro a seconda del materiale, delle funzioni, del fatto che sia manuale o elettrica e, soprattutto, della marca. In media, una buona spazzola per il viso si aggira intorno ai 70-100 euro;

funzioni disponibili: una spazzola per il viso di buona qualità ha diverse velocità, vibrazione inclusa ed è di piccole dimensioni. Inoltre, se si sceglie una face brush elettrica con batteria interna è importante sceglierne una con lunga autonomia dopo la carica;

tipo di pelle: la durezza delle setole cambia a seconda che si abbia la pelle grassa, secca o sensibile. Infatti, chi ha la pelle sensibile dovrà scegliere delle setole morbide e delicate, mentre chi vuole una pulizia profonda userà setole più dure. Esiste anche la possibilità di acquistare una spazzola per il viso con testine intercambiabili. Così, si potrà scegliere, di giorno in giorno, se si desidera un trattamento più delicato, un massaggio, un’esfoliazione o, perché no, un’epilazione.

Per cui, esistono diverse possibilità e sapremo come scegliere la spazzola per il viso ideale e perfetta per la nostra pelle seguendo questa mini-guida all’acquisto.

Attenzione a non commettere questi errori comuni

La face brush è un’ottima alleata per la cura della pelle ma è fondamentale sapere come e quando utilizzarla: una volta al giorno, per un minuto. Poi, soprattutto se si ha la pelle sensibile e delicata, la face brush esfoliante di dovrebbe usare non più di 2 volte alla settimana.

Infine, quando si sceglie quale spazzola per il viso acquistare, è fondamentale ricordare che la qualità del prodotto è fondamentale. Per cui, anche senza spendere 200 euro per una face brush, è necessario controllare che il prodotto scelto sia valido, ad esempio guardando il feedback sul prodotto online.

Ecco, quindi, come scegliere la spazzola per il viso ideale e perfetta per ogni tipo di pelle.