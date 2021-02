Lo sport è questione di BPM! Alcune canzoni, invece che altre, sono in grado di stimolare precisi punti del cervello e di conferire davvero tanta carica. Ognuno dovrebbe avere una propria lista di canzoni da ascoltare durante lo sport. Ecco qualche consiglio della Redazione su come scegliere la playlist perfetta per non smettere di allenarsi.

Individuare la sezione giusta

Prima di partire occorre domandare a se stessi quali generi musicali hanno il potere di conferire una sensazione di carica. Non per forza bisogna limitare la scelta a un solo genere musicale per formare la playlist perfetta. L’importante è selezionare il mood musicale giusto e scegliere, all’interno di questo, le canzoni preferite.

La musica, emozioni e BPM

Non è un mistero che la musica sia capace di stimolare ricordi sopiti, di migliorare l’umore o di dare tanta carica. È come se la musica fosse capace di toccare alcune precise corde che veicolano le emozioni. Ma perché questo accade?

In realtà esiste una spiegazione precisa e questa è legata al concetto di BPM o “Battiti Per Minuto”. Non a caso, molti sport sfruttano il concetto di BPM, riuscendo a estrapolare tanta forza fisica in chi pratica queste attività.

Il cardio, l’acquagym o il crossfit sono solo alcuni degli sport in cui il concetto di battiti per minuto è fondamentale. Ogni genere musicale, poi, ha la propria frequenza dedicata, costituita da un certo numero di BPM.

Quanti BMP?

Ma come scegliere la playlist perfetta per non smettere di allenarsi? Innanzitutto scegliendo canzoni con certi requisiti dal punto di vista dei battiti per minuto. La giusta playlist dovrebbe alternare momenti i cui i BPM sono circa 110, poi 130, fino ad arrivare a un massimo di 160.

Ovviamente è complesso capire tutto questo, specialmente quando non si possiede una certa esperienza in materia. Per tale motivo, i moltissimi servizi musicali oggi più utilizzati semplificano di molto le cose.

Al loro interno, è possibile trovare sezioni dedicate, spesso suddivise per intensità e numero di battiti per minuto. A quel punto entrerà in gioco il gusto personale e basterà scegliere le canzoni più di gradimento.

Creazione della playlist

Una volta individuate le canzoni giuste, basterà creare una playlist, da poter riprodurre durante ogni sessione di allenamento. Consigliamo però di variare la playlist nel tempo, perché è facile per il cervello abituarsi a suono. Di conseguenza, quella canzone non susciterà, dopo 5 o 6 volte di riproduzione, lo stesso effetto suscitato la prima volta. Ecco come scegliere la playlist perfetta per non smettere di allenarsi.