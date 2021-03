Molto spesso capita di acquistare una meravigliosa pianta e, solo a casa, notare eventuali difetti o la presenza di piccoli e fastidiosi parassiti. La redazione di ProiezionidiBorsa intende allora come scegliere la pianta perfetta già in vivaio per non avere sorprese a casa. Si tratta di piccole attenzioni che servono a non acquistare distrattamente e a non rimanere delusi dopo l’acquisto. Ecco come scegliere la pianta giusta durante l’acquisto in vivaio.

Bisogna partire delle radici

Cosa conferisce alla pianta linfa vitale e nutrimento per la crescita? Ovviamente le radici, elemento fondamentale di ogni pianta. Per capire se la pianta è fresca e non è abbandonata in vivaio da troppo tempo, bisogna osservare la compattezza delle radici.

Consigliamo cioè di provare sfilare leggermente la pianta dal vaso, come a voler trapiantare la pianta. Se le radici e il terreno sembrano fare troppa resistenza, vuol dire che la pianta ha trascorso troppo tempo nel vaso. Probabilmente, si tratta quindi di una pianta più vecchia, per cui meglio cercarne una più giovane e semplice da sfilare.

Radici ammuffite

Un altro particolare da considerare è l’eventuale presenza di muffe alla radice della pianta. Questo potrebbe peggiorare fino al marciume completo, per cui meglio sempre acquistare piante con radici forti e in salute e, ovviamente, senza muffe.

Il tronco della pianta

Come scegliere la pianta perfetta già in vivaio per non avere sorprese a casa? È preferibile che il tronco o lo stelo della pianta non presentino imperfezioni e che siano ben solidi. Uno stelo morbido o floscio indica che la pianta possiede qualche problematica di fondo.

I fiori

Per quanto riguarda invece l’acquisto di piante con fiori, molti sottovalutano un aspetto importante. È frequente correre a comprare la pianta più ricca di meravigliosi fiori. A rimanere invendute sono sempre le piante con pochissimi fiori, ma con molti boccioli.

Nulla di più errato! Bisogna preferire piante con boccioli e pochissimi fiori, in modo da poter godere della fioritura dopo il trapianto a casa. Acquistare una pianta già sbocciata, significa vedere fiori appassiti e segnati dal tempo nel giro di poche settimane.

Il terreno e le foglie

Il terreno deve essere privo di muffe e parassiti e dare interamente copertura alle radici. Non dovrebbe essere né troppo morbido né troppo secco. È possibile che insetti e parassiti vari, come quelli che la Redazione descrive ad esempio in questo suo precedente articolo, siano nascosti dietro le foglie.

Quindi, suggeriamo di osservare il retro di ogni foglia. Le foglie non devono neppure essere secche o ingiallite, ma verdi e brillanti. In ultimo, mai acquistare piante che non sono di stagione, per non farle durare poco più di qualche giorno appena. Ecco come scegliere la pianta perfetta già in vivaio per non avere sorprese a casa.