Il cocco è un alimento versatile, ricco di sostanze nutritive e ormai diffusissimo nelle nostre cucine. Ma se decidiamo di stupire gli amici con una prelibatezza tailandese o un curry indiano, dobbiamo procurarci del cocco fresco. Selezionarlo, tuttavia, è meno semplice di quel che sembra. Ecco come scegliere la perfetta noce di cocco per i nostri piatti etnici.

Perché prenderne uno fresco e non uno già tagliato

È difficile resistere alla comodità. Siamo al supermercato, il carrello pieno di ingredienti gustosi per la nostra cena speciale. Andiamo al reparto frutta e verdura e davanti alle noci di cocco ci assale lo sconforto: che fatica aprire il guscio, una volta a casa. E prima ancora: quale dobbiamo prendere? Poi notiamo un cocco già tagliato, così allettante. La tentazione di acquistarlo è forte. Ma potrebbe non essere la scelta giusta. Il cocco già preparato, infatti, ha un costo maggiore di quello fresco. Non solo: generalmente ha un sapore meno intenso e possiede minori proprietà benefiche.

Come scegliere la perfetta noce di cocco per i nostri piatti etnici

Cocco fresco, allora, se abbiamo il tempo e la pazienza necessari per aprirlo e prepararlo. Ma come individuare la noce migliore? Per farlo dovremo aguzzare i nostri sensi. Ecco qualche utile consiglio per portarci a casa un cocco davvero fresco e succulento.

Ascoltiamo cosa ci raccontano le noci. Prendiamone una e, dopo averla messa vicina a un orecchio, agitiamola con le mani. Se sentiamo un rumore d’acqua, la noce ci sta dicendo che è fresca;

Usiamo il tatto per esaminare il guscio. Percorriamolo attentamente in cerca di ammaccature, assicurandoci che sia intatto;

Ora guardiamo bene la nostra noce: che forma ha? Se non è tonda, ma appuntita, non va bene: significa che è troppo matura;

Il cocco ha un aroma inconfondibile, ma la noce non deve emanare un odore forte. Avviciniamola al naso e inspiriamo profondamente. Al minimo sentore di puzza scartiamola e cerchiamone un’altra;

Infine, facciamo due calcoli. Il cocco è molto grande, ma troppo leggero? Non è fresco. Il peso deve essere sempre adeguato alle dimensioni. Se abbiamo dubbi, esaminiamo altre noci di grandezza simile e stabiliamo se pesano di più o di meno di quella che abbiamo in mano.

Il cocco fresco è l’arma segreta per un piatto esotico vincente

Con il cocco si possono preparare tante fantastiche ricette e cocktail deliziosi e dissetanti. Gli amici più smaliziati, però, rimarranno colpiti solo se il gusto del nostro piatto etnico sarà davvero indimenticabile. Il cocco fresco è l’arma segreta per raggiungere questo scopo. Ora, scegliere la noce perfetta sarà molto più facile.