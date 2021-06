La pasta già pronta che compriamo al supermercato ci fa risparmiare tempo nella preparazione delle nostre torte. Sia salate che dolci le torte hanno bisogno di una buona qualità e vediamo quindi qual è la migliore da scegliere.

Fra la pasta sfoglia e la pasta frolla non c’è molta differenza. Per sapere come scegliere la migliore pasta per le torte dolci o salate vediamo i componenti che contengono queste preparazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come scegliere la migliore pasta per le torte dolci o salate

La composizione di base è la stessa, ovvero farina, materie grasse, come burro o oli vegetali, acqua e sale. La pasta frolla contiene normalmente dello zucchero, anche se a volte capita che sia presente anche nella pasta sfoglia.

La differenza si trova soprattutto nella consistenza, infatti la pasta frolla essendo zuccherata è più spessa e friabile. La pasta sfoglia è costituita di più strati di pasta sovrapposti, ed è quindi più leggera e sottile. La sua preparazione artigianale è la più complicata.

Qual è la pasta meno calorica per realizzare torte più leggere

In teoria la pasta frolla contiene un po’ meno burro rispetto alla pasta sfoglia. Ma attenzione poiché questo può variare da una marca a un’altra; controlliamo quindi sempre gli ingredienti sull’etichetta.

Generalmente, apportano entrambe fra le 300 e 400 kcal per 100 grammi. Ad esempio, un quarto di torta apporta quindi circa 200 kcal sono per la pasta. Comunque sia sarà soltanto il condimento che farà la vera differenza. Infatti, tutto dipenderà dagli ingredienti che scegliamo, ovvero verdura, frutta, crema, formaggio o carne.

Spesso troviamo paste in vendita che sono condite con un misto di oli e non con il burro. Questi misti di olio, ad esempio di colza e d’oliva, subiscono dei procedimenti di trasformazione che producono grassi di cattiva qualità. Questo avviene per poter rendere abbastanza solida e consistente la pasta senza il burro.