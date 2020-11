La comodità e il comfort al primo posto, anche se si lavora da casa. Con la recente pandemia, molti uffici hanno scelto lo smart working, ma molti dipendenti non erano pronti. Non tutti hanno uno studio attrezzato in casa, quindi molti utilizzano le sedie in sala da pranzo oppure in cucina.

Queste però non sono esattamente ergonomiche, e a lungo andare potrebbe causare dei danni alla postura, con annesso mal di schiena. È un po’ come dormire su un materasso scomodo ogni notte.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Dato che il trend dello smart working non sembra arrestarsi, è saggia decisione prendere una sedia da ufficio. Ma come scegliere la giusta sedia per lavorare in smart working?

Le sedie da ufficio in casa

È molto importante prendersi cura del proprio corpo, soprattutto se si passano molte ore seduti. Ed è importante avere un piano di lavoro comodo, che possa limitare i danni alla schiena. La prima cosa a cui bisogna pensare è la posizione che si assume davanti al computer. Questa è data soprattutto dalla sedia su cui ci si trova. Ma come scegliere la giusta sedia per lavorare in smart working?

I consigli per scegliere

La prima cosa su cui bisogna riflettere è quanto tempo si passa seduti. Se si passano 3 ore seduti oppure 10 ore il comfort della sedia cambia, così anche il prezzo. Ma non è detto che per avere una bella sedia comoda sia necessario spendere molto. Perché esistono ottime sedie a dei prezzi onesti.

Un altro consiglio è quello di non scegliere la sedia solo in base alla sua estetica. La sedia va provata. Una sedia bella, non significa che sia per forza comoda. Spesso le grandi opere del design sono abbastanza scomode, perché puntano ad essere solo ed esclusivamente belle.

Un’ottima sedia deve seguire le linee del corpo e si deve poter regolare in base alle necessità di chi la usa. Ultima cosa su cui bisogna prestare attenzione è il materiale. Questo è molto importante perché le sedie da ufficio devono poter regalare delle ottime performance anche dopo anni.

Approfondimento

Cosa si rischia a lavorare su una sedia scomoda e non adatta?