Il sole comincia a mostrare la sua potenza che andrà continuamente crescendo nei mesi di luglio e di agosto. Gli estimatori della tintarella saranno infatti contenti di stendersi al sole e prendere progressivamente un colore più pieno e scuro. Purtroppo però le protezioni solari tendono a danneggiare l’ecosistema. Per questo oggi scopriamo insieme come scegliere la crema solare o l’olio abbronzante meno dannoso per l’ambiente.

Il problema della tintarella

La perfezione purtroppo non esiste. Tutti i solari, infatti, contengono delle sostanze che risultano particolarmente nocive per la salute degli oceani. E ogni anno quando andiamo al mare quintali di queste finiscono nei nostri mari, inquinandoli irrimediabilmente.

Purtroppo però non possiamo ancora farne a meno. Non applicare la protezione solare sul lungo periodo potrebbe, infatti, avere delle conseguenze disastrose sulla bellezza ma anche sulla salute della nostra pelle. Esistono però delle scelte che si rivelano meno dannose di altre. Vediamo insieme quali sono le piccole scelte consapevoli che possiamo fare.

Come scegliere la crema solare o l’olio abbronzante meno dannoso per l’ambiente

Prima di tutto ecco qui una lista con le sostanze da evitare. Per verificare la loro presenza basta leggere attentamente l’INCI:

a) oxybenzone (benzophenone 3, bp3);

b) butylparaben;

c) octinoxate;

d) 4-methylbenzylidene camphor.

Un altro modo per preservare l’ambiente consiste nel non scegliere gli spray. Questi formati, infatti, sono molto comodi da portare dietro e danno una sensazione migliore, ma contaminano la spiaggia. Poi è meglio fare attenzione ai filtri: sono meglio quelli di origine minerale. Vanno bene i prodotti a base di zinco o di ossido di titanio.

Infine è il caso di scegliere delle creme che contengono materiali che non si sciolgano quando entrano in contatto con l’acqua. In questo modo non saremo obbligati a riapplicare altri strati quando usciamo dal mare. Basta cercare quelle che recano la dicitura “water resistant”.

Approfondimento

Come abbronzarsi al meglio secondo la carnagione e il fototipo della propria pelle