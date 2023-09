Come scegliere la carne per preparare il vitello tonnato spendendo meno soldi

Come scegliere la carne per il vitello tonnato-Foto da imagoeconomica

La cucina è passione per molti e dovere per altri. Stare ai fornelli può diventare un vero e proprio passatempo, specialmente se si sa trovare sempre qualcosa di nuovo da portare in tavola.

In molti si sono appassionati alla cucina nell’ultimo periodo e amano portare in tavola piatti sempre diversi e deliziosi. Tra i piatti molto apprezzati in Italia oltre ai primi e ai secondi troviamo gli antipasti. Ogni regione ha il suo antipasto che lo rende riconoscibile nel resto del Mondo e in Italia. Tra i prodotti regionali più buoni e ricchi di gusto troviamo il vitello tonnato, antipasto tipico piemontese che nasce nel Settecento. Oggi si cercherá di capire come preparare il vitello tonnato, quanto potrebbe costarci e, soprattutto, come scegliere la carne di bovino di maggiore qualità. La carne andrà tagliata sottile e sopra bisognerà ricoprirla con salsa tonnata a base di tonno, capperi e verdure. Potrà, comunque, essere preparata in moltissimi modi diversi. Le alternative non mancano.

Come prepararlo

Prima di cimentarsi nella preparazione di questa ricetta sarà necessario procedere con gli acquisti. Procurarsi una noce di vitello, del tonno sott’olio, dei capperi, delle carote, patate, spinaci, pepe e limone. Per prima cosa sarà necessario pulire gli ortaggi, spinaci, patate e carote con molta attenzione. Andranno, poi messi a bollire in acqua prima di essere frullati. Una volta pronte con un frullatore procedere a tritare le verdure bollite aggiungendo, poi, tonno e capperi alla salsa. Alcuni amano prepararla utilizzando anche la maionese che si potrà preparare con uovo, olio e limone. La carne andrà lasciata cuocere per circa un’ora, girandola di tanto in tanto. Una volta terminata la cottura far raffreddare la carne e tagliarla a fette sottili. Si potrà anche portare il pezzo di carne al macellaio a cui ci si è rivolti per l’acquisto. Le fette sottili andranno sistemate nel piatto e ricoperte con la salsa a base di tonno. A questo punto si sarà pronti per servire in tavola questo antipasto.

Come scegliere la carne per preparare il vitello tonnato

Per sciogliere la carne migliore sarà necessario acquistare il pezzo facendoci consigliare dal nostro macellaio di fiducia. Sarà ottimo scegliere il magatello che potrà essere sostituito con il fusello. Il magatello di vitello ci costerà circa 25 euro al kg mentre il fusello circa 12 euro. Perfetto nel caso in cui si volesse risparmiare denaro sull’acquisto della carne. Ecco come scegliere la carne per preparare il vitello tonnato.

Lettura consigliata

Sveliamo quanto costa questa pianta perfetta per dare il benvenuto agli ospiti