Come scegliere la carna magra e stare alla larga invece da quella più grassa

Quando decidiamo di fare una bella grigliata o comunque una mangiata di carne da ricordare, stiamo comunque attenti a quali varietà scegliamo. Non tutta la carne possiede infatti le stesse calorie e gli stessi grassi. Non dobbiamo catalogare tutta la carne, sia essa bianca, sia essa rossa, come troppo magra o troppo grassa. Come scegliere la carne magra e stare alla larga invece da quella più grassa è il tema che analizzeremo oggi assieme ai nostri Esperti di Pdb.

Un concetto molto semplice

Il criterio di scelta della carne è abbastanza semplice: per salvaguardare la nostra salute dobbiamo preferire la cane più magra. Saprete sicuramente bene che, quando parliamo di calorie nella carne, parliamo soprattutto di proteine e grassi. Mangiare carne fa bene, ma mangiarne troppa, no. Dobbiamo sempre stare attenti al rapporto tra proteine e grassi, di solito uno a due, tranne in quelle bianche in cui il rapporto si assottiglia a favore della parte proteica.

Le carni grasse

Quali sono dunque le carni più grasse in assoluto? Riassumiamo qui di seguito le carni più grasse:

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

a) anatra;

b) vitello;

c) asino;

d) filetto di manzo;

e) ali di pollo;

f) arrosto e costine di maiale;

g) manzo in generale.

Con queste varietà di carne, possiamo assumere dalle quasi 300 kcal/100 grammi dell’anatra, fino alle 250 del manzo.

Le carni magre

Ecco di contro invece le carni più magre:

a) cavallo;

b) tacchino;

c) prosciutto;

d) petto di pollo;

e) agnello;

f) arista di maiale;

g) coniglio.

Qui, invece il range va dalle 120 kcal/100 grammi del cavallo, fino alle 200 del coniglio. Resta basilare il sapere come scegliere la carne magra e stare alla larga invece da quella più grassa, ovviamente anche in base al tipo di vita o allo sport che facciamo. Non dimentichiamo che la carne rossa e quella più grassa vanno a incidere maggiormente sulla possibilità di contrarre malattie cardiache da ipertensione. Secondo gli studi dell’Airc e di tutte le associazioni per la lotta contro il cancro, mangiare troppa carne rossa può anche portare al rischio di cancro al colon, all’intestino e al pancreas.

Approfondimento

Organizzare una serata cinema in casa preparando i Bagel col sesamo