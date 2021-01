Il mese di gennaio è un mese sempre pesante perché dopo le meritate vacanze natalizie si rientra a lavoro. Ma c’è una nota positiva anche al primo mese dell’anno: i saldi invernali.

Come scegliere la borsa perfetta approfittando dei saldi e spendendo poco

Per questa occasione, oggi, diamo dei consigli su come scegliere la borsa perfetta approfittando dei saldi e spendendo poco. Scopriamo insieme come fare degli acquisti trendy, mirati ed economici.

Una shopping bag

Generalmente le donne sono famose per essere ossessionate dalle borse grandi, soprattutto nelle situazioni di vita quotidiana. In questi casi, infatti, portano in giro una grande quantità di oggetti che possono risultare ingombranti.

Se si fa parte di questa categoria, allora, è il caso di acquistare una shopping bag. Consigliamo di scegliere il modello extralarge in ecopelle nera per dare un tocco rock al proprio look.

Una tracolla piccola

Al contrario, se si ha in programma una serata particolare o un aperitivo con le amiche è meglio optare per una opzione più mini.

Non parliamo però delle pochette. Queste, infatti, per quanto siano belle, sono molto scomode da portare in giro. Un buon compromesso è una tracolla, magari di un colore che non faccia passare inosservate.

Una borsa estiva

Già che ci siamo, è anche il caso di investire su qualche accessorio che potrà risultare molto modaiolo durante la primavera e l’estate.

Le soluzioni più fashion sono sicuramente quelle che contengono dei dettagli in paglia, che sono in linea con la stagione e che non risultano mai banali perché fatte con materiali naturali.

Oggi abbiamo spiegato come scegliere la borsa perfetta approfittando dei saldi e spendendo poco. Consigliamo anche di leggere un articolo simile: “Ecco perché dobbiamo correre a comprare i leggins negli ultimi giorni di saldi”. Per scoprirne di più, basta cliccare su questo link.