Del vino ci sono i sommelier, gli esperti e più in generale gli amanti che lo bevono senza chiedersi troppi perché.

Capita, però, che siamo invitati a una cena con delle persone che di vino poi ne capiscono davvero. Di conseguenza, noi vorremmo cercare di fare bella figura e superare la nostra conoscenza di base che ci vede limitati a sapere che il rosso sta bene con la carne e il bianco con il pesce.

Certo, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già sfatato questo mito, ma come si sa queste credenze sono dure a morire. Ad ogni modo oggi vorremmo proporre al Lettore alcune caratteristiche che ci consentono di comprare un vino che ci farà fare davvero un’ottima impressione agli altri invitati spendendo poco. Ecco, dunque, come scegliere il vino da portare a cena e fare un figurone anche se non siamo dei grandi esperti.

Capiamo il nostro supermercato o ipermercato

Innanzitutto, prima di scegliere il vino da comprare, dobbiamo già capire in quale supermercato andare a comprarlo.

Le grandi catene di supermercati e ipermercati italiani sono le scelte migliori, in questo caso, dato che più sono grandi e più la scelta è variegata e di diverso costo.

La seconda idea da prendere in considerazione è quella di scegliere sempre dei vini del nostro territorio. Sicuramente potremo trovare prezzi interessanti ma soprattutto possiamo raccontare una storia.

Ad esempio, se siamo piemontesi, scegliamo vini di langa, come il dolcetto o la barbera mentre. Se siamo siciliani, invece, un buon nero d’avola.

Come scegliere il vino da portare a cena e fare un figurone spendendo poco anche al supermercato

Inoltre, cerchiamo di fare attenzione alle medaglie appese sopra la bottiglia. Generalmente, si trovano subito sotto al collo della bottiglia e indicano che il vino in questione ha vinto un qualche premio.

Per una qualità maggiore a un prezzo accessibile, invece, cerchiamo di trovare nell’etichetta lo stesso nome per l’imbottigliamento e per l’azienda. Si tratta di vini che arrivano dalla stessa produzione che spesso in Italia è ancora famigliare.

Ricapitolando, vini in grandi supermercati, meglio se del territorio e ancora meglio se imbottigliati e prodotti dalla stessa azienda.

Infine, un buon investimento è l’acquisto di una guida di vini per caprie sempre di più questo mondo così affascinante.

Approfondimento

Molti ignorano che sono questi i vini più bevuti al Mondo