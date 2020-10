I problemi di postura non sono solo derivanti da cattive abitudini. Spesso, infatti, geneticamente i piedi sono problematici e necessitano dei giusti plantari. Nel caso specifico delle donne spesso a provocare i problemi è anche la scelta di un reggiseno non adatto. Scopriamo insieme come scegliere il reggiseno giusto per evitare il seno cadente e il mal di schiena.

Il rimedio anglosassone

Come scegliere il reggiseno giusto per evitare il seno cadente e il mal di schiena? La risposta corta è: grazie al bra fitting. Questa locuzione inglese significa letteralmente “prova del reggiseno” o “adattamento del reggiseno”.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Questa branca della moda, nonostante sia quasi sconosciuta in Italia, spopola nel mondo anglosassone. In Inghilterra, infatti, non si forniscono delle taglie preimpostate come da noi, ovvero dalla prima alla sesta, ma si tiene conto di due parametri.

Il primo si riferisce alla circonferenza del sottoseno. Per calcolarla basta prendere un metro da sarta e misurare giusto sotto il seno.

Il secondo, invece, si riferisce alla coppa. Ovvero al volume del seno stesso.

Queste due misure non sono presenti sul nostro mercato e spesso si finisce per comparare una coppa giusta e con un aggancio troppo largo o viceversa. Invece in questo sistema le coppe vanno dalla AA alla KK e sono abbinate a diverse misure del busto.

I benefici

Il beneficio estetico sicuramente è di grande impatto. Ma è soprattutto la comodità il primo e più evidente beneficio. Infatti, questo capo, oltre ad abbracciare le vostre curve, sorregge e distribuisce correttamente il peso del seno, togliendo il carico dalla schiena. Inoltre questo sostegno aiuta anche la tonicità dei tessuti. Provare per credere!

Ecco spiegato, dunque, come scegliere il reggiseno giusto per evitare il seno cadente e il mal di schiena. Consigliamo anche di consultare un articolo dedicato ai dolori della colonna vertebrale correlati a una cattiva postura adottata durante la guida.