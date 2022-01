Un bel parquet in vero legno dà tutto un altro aspetto ad una casa. Certo il gres o i pavimenti in laminato spesso sono più economici e pratici da mantenere. Però il parquet soprattutto in una villetta o una casa dall’arredamento più rustico è l’ideale. Dà quel tocco di modernità ma strizzando l’occhio anche all’eleganza del passato.

In generale un bel parquet in legno seppur più costoso dà calore e prestigio ad una casa. Motivo per cui quando si sceglie il colore da posare in tanti vanno in confusione. Ora le tendenze in fatto di arredamento stanno virando sui colori tenui e freddi. Pareti bianche con sfumature di tortora che rendono anche più luminoso un ambiente buio. I colori caldi ormai vengono rimpiazzati da tonalità più fredde.

Quindi è legittimo pensare che il legno di suo sia più caldo, figurarsi poi di un colore più scuro. Per non parlare poi della questione graffi o piccole striature. Il parquet anche se molto robusto proprio come gli altri pavimenti può subire danni.

Come scegliere il parquet del colore giusto per evitare che si vedano graffi o imperfezioni durante gli anni

Ma un pavimento in parquet se trattato come si deve può durare un’eternità. In più è anche una scelta molto ecologica trattandosi di un materiale naturale. Poi in ogni caso non è detto che costi cifre spropositate, dipende da vari fattori. In primis il materiale, un parquet in massello avrà un altro costo rispetto a quello multistrato.

Più scuro o più chiaro?

Il parquet scuro è indubbiamente sinonimo di eleganza e raffinatezza, darà subito l’idea di una casa confortevole. Non lasciamoci bloccare dalla presenza di serramenti chiari ma scegliamo tonalità che si accostano bene. Magari un rovere chiaro se abbiamo soprattutto le porte bianche o chiare.

In realtà però una tonalità più chiara dà più armonia all’ambiente soprattutto se non troppo ampio. Infatti combinando anche vari schemi di posa quando lo facciamo installare possiamo creare profondità. E se vogliamo mascherare i graffi che inevitabilmente si formeranno con il tempo? Ecco, in base al graffio è possibile che siano comunque visibili. Non preoccupiamoci troppo di questo, però con i parquet più scuri è più facile mascherarli.

La differenza la fa anche la finitura

A prescindere dal tipo di legno, dalla grandezza dei listelli e dal colore. La finitura è quello che permette al parquet di durare nel tempo e lo protegge dall’usura. Che sia ad olio, in vernice o superficie è comunque una questione di gusti. In ogni caso il vantaggio più grosso è che la maggior parte di esse si possono rinnovare con poco.

Quindi, ecco come scegliere il parquet del colore giusto per evitare che si vedano graffi o imperfezioni durante gli anni. Per quanto possibile si cerca sempre di evitare di graffiare il pavimento però a volte è inevitabile. Soprattutto se abbiamo spostato mobili oppure c’è qualche porta che striscia e non si chiude bene.

