Dare il nome a un cucciolo non è una scelta semplice. Spesso si è combattuti tra il dare un nome semplice e breve, o uno meno banale e magari più austero. Il primo è più facile da ripetere più e più volte al giorno, il secondo sarà più originale, ma meno orecchiabile.

È importante sapere che l’arrivo di un gatto in famiglia è un’esperienza che lascia un segno per tutta la vita. All’inizio sono “soltanto” animali domestici, ma poi finiscono con il diventare veri e propri membri della famiglia. E come tali, necessitano di un bel nome.

Come scegliere il nome per il gatto? Ci si può aiutare con la tv che, negli anni, ha visto come protagoniste diverse figure feline.

Prendere spunto dai cartoni animati

Prendendo spunto da Gli aristogatti troviamo nomi per gattini e gattine: Minou, Romeo, Duchessa, Matisse.

Il cartone animato Sailor Moon ha due affascinanti personaggi felini: Luna e Artemis. Da due classici come Tom e Jerry e Garfield abbiamo i nomi dei famossisimi gatti protagonisti: Tom e Garfield.

In La gabbianella e il gatto c’è il caro Zorba. In Alice nel paese delle meraviglie abbiamo lo Stregatto. Il simpatico gattone di Kiss me Licia è Giuliano.

Ispirarsi a film e telefilm

Il gatto della serie Sabrina vita da strega si chiama Salem. Il gatto della commedia Una strega in paradiso, invece, ha nome Cagliostro. In Cimitero vivente di Lambert il gatto si chiama Church. Generale è il nome del gatto nel film Il Grinta di Hathaway. Infine, per chi ama essere diretto e conciso, il gatto di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany è chiamato semplicemente Gatto.

O ancora, se non si sa come scegliere il nome per il gatto, si può curiosare tra quelli più usati nel 2020.

Per i gatti maschi abbiamo Leo, Oliver, Simba, Romeo e Pallino. I nomi per le gatte femmine possono essere Trilly, Minù, Luna, Ariel e Mina.

