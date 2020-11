Di fronte a questi negozi si ha sempre una duplice impressione. Luogo di affari o luogo di potenziale ricettazione? Vediamo, allora, come scegliere il Compro Oro per operazioni perfettamente legali.

Intanto l’oro, tradizionale bene rifugio, non si svaluta mai eccessivamente. Per questo, vendendo i propri gioielli tramite questo canale, di solito si realizza immediatamente un guadagno soddisfacente. Può servire per superare un momento di difficoltà se la banca rifiuta un prestito.

Nei Compro Oro solitamente la valutazione del gioiello è piuttosto attendibile. Ogni giorno passano in rassegna decine di gioielli. L’occhio è abituato e le quotazioni, sia dell’oro che delle pietre, sono aggiornate.

Qui ci interessa focalizzare cosa è importante fare per condurre a termine la compravendita con la certezza di aver trattato con un operatore serio e in regola.

Come scegliere il Compro Oro per operazioni perfettamente legali

Il Compro Oro deve essere iscritto nel Registro degli Operatori Compro oro tenuto dall’OAM.

La sigla identifica l’Organismo di gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Il negozio, dunque, deve essere iscritto ad un Registro ed è soggetto a controlli perché esercita un’attività che comporta prestito e scambio di denaro.

Al momento dell’iscrizione il Compro Oro riceve un numero identificativo. Consigliamo, quindi, di controllare che il negozio prescelto lo indichi sulla carta intestata della ricevuta che rilasciano al cliente.

Inoltre, è bene controllare che il Compro Oro sia munito di una telecamera di sorveglianza che deve essere collegata con le Forze dell’Ordine. La telecamera intanto garantisce il venditore da eventuali rapine mentre sta trattando all’interno del negozio. Ma, soprattutto, è garanzia del fatto che il Compro Oro sia in regola ed iscritto al Registro di cui sopra, tanto che è sotto la sorveglianza della Questura.

La Questura rilascia anche la licenza per l’esercizio di questa attività, che deve essere appesa e ben visibile dentro il locale. Suggeriamo, quindi, di controllare che ci sia.

L’importanza di una bilancia omologata

La bilancia su cui l’addetto pesa i gioielli deve presentare il bollino verde di conformità Ce-M. È l’attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Ufficio Metrico. Garantisce che la bilancia sia omologata.

La bilancia omologata è importante anche per la veridicità della ricevuta che il Compro Oro deve rilasciare al termine della vendita. La ricevuta deve indicare il peso, il quantitativo, il prezzo ed una descrizione del gioiello.

La registrazione delle vendite

Le vendite devono essere tutte registrate e quindi controllabili dalle Forze dell’Ordine. Per questo, chi vende, deve farsi identificare con un documento di identità. I dati del venditore devono essere riportati su una scheda che il venditore stesso dovrà, poi, firmare. Chi non vuole essere identificato, o chi vuole vendere un gioiello senza che si sappia, non può rivolgersi a questi negozi.

Per questo, anche il compratore, può dormire sonni tranquilli. Un Compro Oro non vende oggetti di dubbia provenienza, perché l’attività è soggetta a molte regole e trasparenza nelle operazioni.

Diritto al ripensamento

Ricordiamo, infine, che il Compro Oro deve tenere presso di sé l’oro che gli è stato portato per almeno dieci giorni prima di poterlo rivendere. In questo arco di tempo il venditore ha diritto al ripensamento e può tornare a riprendere i propri gioielli di famiglia.