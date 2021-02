Quando si sceglie il colore di smalto per le unghie ci si fa spesso guidare dal gusto personale o dalla moda del momento. Ma non è detto che tutti i colori di smalto siano adatti alle proprie unghie o a quel momento. E quindi, quello scelto potrebbe non valorizzare a dovere le mani o l’outfit indossato. Diversi fattori possono costituire un buon criterio di scelta, se non ci si vuole affidare al gusto personale. Quindi, ecco come scegliere il colore di smalto per le unghie. In alcuni casi ci soffermeremo anche sulla finitura, e cioè sul cosiddetto finish, che può fare l’assoluta differenza: un rosso metallizzato è completamente diverso da uno opaco, lucido o glitter.

Come scegliere il colore di smalto per le unghie

In base alla forma delle unghie

Il primo consiglio è proprio quello di tenere conto della forma delle unghie. Se sono piccole e hanno un letto ungueale stretto, meglio optare per dei colori pastello, come il rosa cipria, o lo smalto rosso, giallo, fucsia, arancione, viola e verde brillante. Le finiture più consigliate sono quelle luminose: metallica, glitter o perlata. Molto importante evitare texture effetto matt o vellutate. Si consiglia di stendere lo smalto lasciando un po’ di spazio ai lati, in modo tale da dare l’illusione che l’unghia sia più lunga. Per far sembrare più piccole delle unghie troppo larghe, invece, meglio adottare delle tinte più scure.

In base alla carnagione

Chi ha la pelle chiara deve prediligere delle tonalità lucide di colore, che non rendano troppo evidente il pallore della carnagione. Ad esempio, un nude rosato, uno smalto rosso con sottotono blu, un fucsia brillante, un blu marino o un viola color lavanda. Infatti, oltre che al colore in sé per sé, è giusto badare anche alla nuance e cioè alla miglior sfumatura di colore. Per una carnagione olivastra, applicare uno smalto nude beige, color rosso-arancio, blu pastello e viola scuro. Assolutamente da evitare colori come lilla e viola chiaro o il nude rosato. Chi ha una carnagione scura, invece, potrebbe prediligere colori scuri. Il nude beige andrà bene anche in questo caso, uno smalto rosa molto acceso, un color rosso ciliegia, o un blu cobalto o viola scuro.

Assolutamente da evitare colori e tonalità chiari. Come si sarà notato, la cosa migliore è quella di basarsi su un’assonanza tra smalto e carnagione. Colori chiari e luminosi per le carnagioni chiare, colori scuri per le carnagioni più scure. Tuttavia, bisogna tenere conto di un altro dettaglio e cioè del sottotono della pelle, che può essere caldo/solare o freddo/lunare. Per delle pelli dal sottotono caldo si consiglia un finish metal e uno opaco per quelle dal sottotono freddo. Per quanto riguarda i colori, attenersi anche in questo caso alla “regola dell’assonanza”: colori caldi per un sottotono caldo, freddi per un sottotono freddo.

In base alla stagione

Lo smalto nude è un grande classico senza stagione. Per quanto riguarda le altre tonalità, invece è bene prediligere colori più forti e scuri nel corso della stagione invernale, e tonalità più accese e vivaci, o pastello, nei mesi più caldi. L’autunno e l’inverno del 2021 hanno visto e vedono spopolare il burgundy (borgogna), un color vinaccia utilizzato in alternativa al classico rosso e spesso abbinato ad un rossetto dello stesso colore: un mix esplosivo! Durante il periodo natalizio, invece, tornano in auge tonalità come blu, rosso, oro e argento e finiture metallizzate o brillanti.

In base ai vestiti da indossare

Ma l’effetto pendant è sempre un bene? Questa è la prima domanda che bisogna porsi quando bisogna scegliere il colore di smalto per le unghie basandosi anche sull’outfit. La risposta è no. Ci si precluderebbe la possibilità di abbinare colori diversi e che, messi insieme, funzionano meglio. Ad esempio, uno smalto rosso su abiti neri. Quindi ci sono due opzioni: abbinare lo smalto all’abito o ad un accessorio o giocare con i contrasti. Colori come il nero e il nude possono essere abbinati a qualunque indumento. Se si indossa un vestito dalla tonalità molto accesa è preferibile optare per uno smalto dal colore neutro o non troppo appariscente, come il rosa cipria o il grigio perla. Al contrario, se il vestito è di un colore spento, ravvivarlo con uno smalto acceso. Se invece ha una texture molto colorata, optare per uno smalto che richiami uno solo dei colori del vestito, così da far sembrare che le unghie siano parte della sua fantasia.

