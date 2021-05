Come scegliere il colore del nostro make up secondo questo metodo strabiliante che usano tutte le star per valorizzare occhi e incarnato

Quante volte è capitato di vedere un make up bellissimo, provare a riprodurlo per poi scoprire che quel colore non ci sta per niente bene? E quanto tempo abbiamo passato a riflettere sul perché agli altri quel colore sta bene e a noi no? Ebbene, una risposta a tutti questi quesiti esiste.

Esiste un metodo antichissimo, infatti, che permette di capire esattamente quali sono i colori che donano di più al nostro incarnato. Stiamo parlando dell’armocromia. Da oggi possiamo scegliere il colore del nostro make up con questo metodo strabiliante che anche le star usano per valorizzare occhi e incarnato.

Cos’è l’armocromia

L’armocromia è una disciplina che si basa sulla teoria del colore. Studia quali sono i colori più adatti a seconda del proprio tipo di pelle, capelli e occhi. Si parte dal presupposto che ognuno di noi ha dei colori che più valorizzano i nostri toni naturali e il nostro incarnato. Dopo un’attenta valutazione, si individua il gruppo di colori che maggiormente si armonizza con la nostra pelle, i nostri occhi e i nostri capelli. In base ai colori di appartenenza abbiamo il rispettivo gruppo.

Sono 4 le stagioni armocromatiche principali, chiamate come le 4 stagioni: primavera, autunno, estate e inverno. Ogni stagione ha delle sotto categorie che sono individuate a seconda delle caratteristiche predominanti della persona: brillantezza, profondità, freddezza. Una volta individuata la stagione di appartenenza basta scegliere i colori di quella palette (è così che sono chiamati i gruppi di colori da accostare ad ogni stagione) e il gioco è fatto.

L’armocromia può essere un valido aiuto in tantissimi ambiti. Ci aiuta nella scelta del colore dei capelli, ci aiuta a capire quali sono i capi che più ci donano e gli abbinamenti vincenti. Così se abbiamo un’occasione speciale e ci piace tanto quel vestito giallo, sapremo che invece è meglio optare per un color celeste perché ci valorizzerà in misura maggiore.

Come scegliere il colore del nostro make up secondo questo metodo strabiliante che usano tutte le star per valorizzare occhi e incarnato

La stessa cosa vale per il make up. Le stagioni armocromatiche si dividono in stagioni fredde (inverno e estate) e stagioni calde (primavera e autunno). Perciò se siamo inverno sapremo che i colori che più valorizzeranno i nostri occhi sono dei toni freddi come il color prugna, il color ciliegia, i marroni tortora o i blu. Se invece siamo autunno punteremo su colori caldi e dorati, l’oro, senape, giallo e tutti i marroni dorati.