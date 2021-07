I pomodori sono i protagonisti indiscussi dell’estate. Molte persone li utilizzano per realizzare tante ricette diverse, dalle semplici alle più complesse.

I pomodori, infatti, sono alla base di moltissime preparazioni diverse, calde e fredde.

Quando si utilizzano i pomodori, però, sarà per prima cosa necessario sceglierli e tagliarli accuratamente.

A differenza di altri ortaggi, ben più difficili da tagliare, il taglio dei pomodori è un qualcosa di molto intuitivo. Anche se all’inizio non saranno perfetti con il tempo ci si prenderà la mano.

Oggi, invece si andranno a spiegare al lettore come scegliere e come tagliare i pomodori.

Come scegliere i pomodori migliori al supermercato grazie a questi infallibili trucchi della nonna

Quando si comprano i pomodori è importante cercare di valutarne alcuni aspetti. Innanzitutto, la consistenza del pomodoro dovrà essere compatta e non presentare ammaccature.

Nel caso in cui si decida di comprare un pomodoro non ancora maturo (verde o arancione) si potrà far maturare in un ambiente umido.

Infine, il picciolo da tutti non considerato è molto importante per la valutazione.

Infatti, dovrà essere verde e la zona attorno avere delle venature verdastre.

Come tagliare

Prima di procedere con il taglio del pomodoro si consiglia di lavarlo utilizzando l’acqua corrente per rimuovere le tracce di impurità.

In seguito, rimuovere picciolo, la parte inferiore e gettarle via. Dividere in due parti il pomodoro utilizzando un coltello affilato e appoggiarne le due parti capovolte sul tagliere.

Suddividere il tutto in fette dello spessore di circa un centimetro e tagliarle a quadratini.

Per rimuovere più rapidamente i semi tagliare i pomodori a metà con un taglio verticale al centro.

Proseguire tagliando le metà in quarti e appoggiare gli spicchi sul tagliere. Fare scorrere la lama del coltello lungo la parte di pomodoro in cui ci sono i semi, in seguito da eliminare.

Tuttavia, si sconsiglia di eliminare i semi dai pomodori molto piccoli, infatti potrebbero uscire danneggiati da questa rimozione.