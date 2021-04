La scelta degli occhiali da vista più giusti per il nostro viso può andare per le lunghe. La varietà di montature è infatti incredibilmente vasta. Alle volte si risulta confusi proprio dopo aver provato tantissimi modelli.

Chi ha il viso allungato, chi tondo, chi squadrato. Anche una volta acquistati non si è mai sicuri di aver scelto l’occhiale giusto. Ma non dobbiamo disperare. Ecco una guida su come scegliere gli occhiali da vista in base al proprio viso per apparire intelligente e affascinante.

La forma del viso

Come si diceva, la scelta dell’occhiale varia proprio in base alle caratteristiche uniche del viso di ciascuna persona. Ma come si fa a capire di che forma è la nostra faccia?

Il metodo consiste nel posizionarsi di fronte ad uno specchio. Procuriamoci una fascia per capelli e mettiamoci in posizione frontale. Indossiamo la fascia e osserviamo il viso. I punti importanti sono l’attaccatura dei capelli, i confini del volto, il mento, gli occhi e gli zigomi. Proviamo a disegnarne i contorni.

I generale, i volti umani si distinguono in allungati, ovali, trapezoidali, rotondi, quadrati.

Partiamo dalle forme circolari. Per un volto rotondo servono montature sottili, che non evidenzino la rotondità. A un volto rotondo corrisponderà una montatura quadrata o rettangolare. Bisogna scegliere una montatura che ridefinisca il viso.

Per un volto ovale e allungato servono montature circolari (ovali per il viso allungato). Vanno bene montature spesse e ben visibili, con lenti anche grandi. Il volto ovale ama anche forme grandi, quadrate o particolari e strane.

Il viso quadrato deve optare per montature che allunghino i tratti. Montature arrotondate o incurvate che contrastano con gli angoli del volto e li smussano. Le ante dell’occhiale devono essere grandi e spesse se si vuole sottolineare il viso in lunghezza. Osserviamo anche gli zigomi: se sono alti preferiranno lenti più piccole.

Un viso trapezoidale ama forme larghe che sottolineano la parte alta del viso. Si consigliano aste larghe e spesse o molto sottili, per far apparire più piccole le tempie. In questo caso andranno bene anche montature particolari a forma di farfalla, o a cuore, o con un bordo spesso.

