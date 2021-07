Ormai si sa che gli integratori possono essere un ottimo aiuto per il nostro organismo, se assunti per far fronte a delle reali necessità. La difficoltà da superare è come scegliere gli integratori più efficaci e verificare la quantità di principio attivo

Infatti, può essere difficile orientarsi tra le migliaia di etichette e diverse composizioni che il mercato oggi propone. Un primo passo può essere usare il proprio buon senso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Gli integratori alimentari

Se l’integratore serve a colmare delle carenze dovute ad un’alimentazione sbilanciata, infatti, sarà bene che il prodotto scelto sia più naturale possibile. Deve andare a sostituire il cibo che non riusciamo ad assumere correttamente.

Un altro criterio da tenere presente è la qualità. Anche gli integratori, come il cibo, possono essere di maggiore o minore qualità. Se ci hanno messo in guardia dal cibo spazzatura, dobbiamo metterci in guardia da soli nei confronti degli integratori spazzatura. In questo senso, può essere importante il consiglio del farmacista o del medico curante. Attenzione, invece, agli acquisti online, soprattutto se si tratta di prodotti di marchi non noti.

Come scegliere gli integratori più efficaci e verificare la quantità di principio attivo

Un’attenzione particolare va dedicata al principio attivo.

Cosa controllare sull’etichetta

L’etichetta deve indicare la quantità di principio attivo. Solo il principio attivo scatena l’effetto positivo che ci si attende da quell’integratore. Gli altri ingredienti sono solo eccipienti, cioè sostanze che servono letteralmente a tenere insieme la compressa oppure a darle un sapore gradevole.

La titolazione degli integratori

La quantità di principio attivo contenuta in quel certo prodotto ne determina la cosiddetta titolazione. Significa semplicemente la quantità percentuale di prodotto che si trova in ogni singola dose. Quindi, per essere certi di assicurarsi l’integratore più efficace, bisogna leggere sulla confezione questi parametri. La RDA, dose giornaliera consigliata, per poi rapportare il prezzo a quella dose.

Pensiamo, per esempio, ad una scatola di 60 compresse di integratore per la circolazione sanguigna. Se contiene poco principio attivo, ci sarà scritto che devo assumere 10 compresse al giorno. La scatola da 60 compresse durerà solo 6 giorni e quindi il prezzo va rapportato a 6 giorni di utilizzo. Un integratore con più principio attivo può richiedere solo 2 compresse al giorno. In questo caso la scatola da 60 basterebbe per 30 giorni.

Ecco come fare un reale ed efficace confronto di prezzi tra integratori in base alla quantità di principio attivo.