Poco tempo fa abbiamo parlato di quanto siano sensuali le mani (link qui) e della necessità di tenerle sempre ben curate. Mettere spesso la crema idratante e limare frequentemente le unghie, rientrano tra le attività di base per avere delle mani da fare invidia.

Anche prestare attenzione alle cuticole e utilizzare uno smalto rinforzante aiutano in questa nostra hand care quotidiana. Accanto a questi gesti, però, c’è qualcos’altro che rende le mani la parte più sensuale del corpo di una donna (ma anche di un uomo). Parliamo di indossare gli anelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Grandi o piccoli, vistosi o sobri, gli anelli sono un segno di eleganza e un importantissimo biglietto da visita.

Ognuno di noi ha un diverso tipo di mani e, di conseguenza, ad ognuno spetta la propria tipologia di anello. Quali? Vediamolo insieme.

Come scegliere gli anelli più adatti ad ogni tipo di mano

Innanzitutto, bisogna distinguere a seconda della forma delle dita. Chi ha dita piccole e tozze dovrebbe evitare anelli troppo grandi e pomposi perché rischia di far sembrare le mani letteralmente gonfie. In questi casi sarebbe preferibile indossarne altri sottili e delicati, anche due di cui uno sopra l’altro.

Invece, chi ha le dita lunghe e affusolate, cosiddette da pianista, può azzardare gioielli più grossi e vistosi.

Lo smalto

Lo smalto è un altro importante criterio di scelta. Non importa quale sia la forma delle unghie, basta che i colori di smalto e anelli siano abbinati.

Normalmente, il tradizionale color rosso fuoco o bordeaux si abbinano con tutto, ma attenzione con i colori meno classici. In tal caso bisognerà considerare caso per caso. Ad esempio, le tonalità di verde si abbinano molto bene ad anelli color oro, mentre tonalità più chiare prediligono l’argento.

Insomma, basta poco per far risaltare la propria sensualità e per capire come scegliere gli anelli più adatti ad ogni mano.