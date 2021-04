Per la festa della mamma del 9 maggio 2021, dovremmo innanzitutto fare un reset dei nostri gusti e delle nostre preferenze. Il regalo, sempre, va pensato in base al destinatario e non sulla linea di ciò che vorremmo ricevere noi.

I regali “pensati” e calibrati sulla persona sono molto impegnativi perché impongono la riflessione di qualche minuto sulla personalità dell’altro. Possono rappresentare una banalità in termini di costo e spesso lo sono, ma se frutto di un pensiero attento, daranno gioia profonda.

Procediamo con ordine per capire come scegliere e stupire le nostre mamme con il regalo giusto per la festa del 9 maggio senza spendere molto. Per iniziare cerchiamo di comprendere che tipo di mamma abbiamo. Raffinata, amante della cucina, pollice verde o, al contrario, nemica delle piante. Pasionaria, sportiva, pratica o romantica e contemplativa.

Consideriamo poi le passioni: per il trucco, la casa, gli animali. Ci sono anche le mamme soft. Quelle poco viscerali, sostanzialmente calme, con un innato equilibrio psicofisico. Di solito quest’ultima categoria accoglie tutto di buon grado. Anche perché sarebbe difficile individuare delle pertinenze caratteriali che (sarà pregio o un difetto!!!) non hanno.

Beninteso, ogni persona è unica, e ha delle sue peculiarità singolari. Categorizzare non è mai opportuno. In questo caso è solo un modo, volutamente leggero, per orientare l’attenzione sull’altro. Ecco, quindi, come scegliere e stupire le nostre mamme con il regalo giusto per la festa del 9 maggio senza spendere molto.

Le raffinate

Ci sono gli intramontabili punto luce. Se ne trovano online a prezzi realmente bassi. Non stiamo scegliendo un diamante, quindi possiamo tentare la ricerca. Qualsiasi tipo di accessorio, poi, può risultare gradito. Rigorosamente minimal. Funzionale ma dal design asciutto, quasi austero.

Borse, bracciali in argento o acciaio, orecchini piccolissimi ma luminosi. Sempre online, questa tipologia di prodotto, poiché può essere realizzata con materiali di vario tipo, è presente per tutte le tasche.

L’appassionata di cucina

Qui ci apriamo a un ventaglio di scelte. Possiamo spaziare da quegli oggetti pratici che mancano alla nostra mamma o che vorrebbe cambiare. Fruste, tagliere in legno, teglie e altro.

Ci sono, poi, delle app di ricette che possiamo scaricare sul suo cellulare. Di solito le mamme che hanno superato una certa sono in lotta con la tecnologia. Se preferiscono, possiamo optare per l’editoria gastronomica. Quindi possiamo puntare alle più recenti pubblicazioni di ricette. I libri di ultima uscita.

I fiori

Ce le propinano agli angoli delle strade ed è sicuramente una soluzione rapida e comoda per noi. Ma se la nostra mamma non ama il verde in casa o nelle immediate vicinanze, evitiamo la pianta. Avrebbe i giorni contati. Viceversa, se ha pollice verde possiamo divertirci e regalare quella pianta che le manca ma non ha ancora acquistato.

Le “pasionarie”

Dal carattere forte. Di solito sono molto pratiche. Concrete nel dire e nel pensare. Qui meglio optare per un regalo squisitamente utile e funzionale. Una tuta, sneakers, uno smartwatch. Rischiamo di salire con la cifre però la mamma d’assalto è così.

Possiamo anche tentare per una tazza personalizzata e contenere di molto il budget. Può darsi che il “cuore di mamma”, accolga tutto con gioia.

Le romantiche

Via libera a libri, romanzi con al centro storie d’amore. Foto di famiglie incorniciate in modo simpatico (a volte pacchiano, però se piacciono, va bene così). Via libera a set di tazze da colazione o da thè.

Le mamme poco viscerali

Qui possiamo muoverci in maggiore libertà. Tutto va bene. Dalla pianta, ai fiori freschi, passando per l’accessorio. Al contrario, per le mamme che hanno passioni specifiche, il percorso è tracciato.

Possiamo seguire l’interesse di riferimento ed ecco deciso come scegliere e stupire le nostre mamme con il regalo giusto per la festa del 9 maggio senza spendere molto. Un nuovo doccia schiuma per il cane, se si tratta di animali. Una palette di ombretti per la forte dedizione al beauty oppure nuovi e strategici prodotti di pulizia per la casa se è questa la sua dedizione principale.