Il benessere del nostro organismo non deriva solo dall’attività fisica. Per stare bene, infatti, serve anche mangiare sano. Cucinare con ingredienti genuini e nutrienti è la base per un dieta sana e per un corpo in salute. Fortunatamente per noi, sono molti i cibi che fanno bene al nostro organismo.

Per esempio, mangiare le cime di rapa aiuta a mantenere in salute il cuore e la pelle. Questo ortaggio ipocalorico è ricco di vitamine e minerali importanti per il corretto funzionamento del nostro organismo. Tra questi abbiamo vitamine A, C e del gruppo B. Non dimentichiamo anche il ferro, il calcio e il fosforo. Ma come scegliere e pulire questo ortaggio amico di cuore e pelle?

A cosa fare attenzione?

Quando scegliamo le cime di rapa bisogna fare attenzione ad alcuni particolari. Scartiamo le cime di rapa già fiorite e che presentano fiori gialli. Queste avranno già perso parte del loro sapore. Si consiglia, invece, di preferire cime di rapa di un verde brillante.

Scegliamo cime di rapa ben compatte, ma allo stesso tempo con foglie e cimette tenere. Scartiamole, invece, se hanno gambi molto spessi o molli.

Come scegliere e pulire questo ortaggio amico di cuore e pelle

Dopo aver scelto le cime di rapa migliori è arrivato il momento di pulirle. Prima di tutto eliminiamo le foglie più grandi e spesse. Togliamo anche le eventuali foglie ingiallite. Quindi armiamoci di coltello e tagliamo la base delle cime di rapa, eliminando così il gambo.

A questo punto selezioniamo le cime più tenere e tagliamo via i fiori. Sciacquiamo le nostre cime di rapa usando dell’acqua fredda salata. Ripetiamo l’operazione più volte. In questo modo riusciremo a togliere ogni residuo di terra. Infine scoliamole in uno scolapasta. Ora le nostre cime di rapa sono pronte e possiamo utilizzarle per tantissime ricette diverse.

