In base al tipo di ricetta, come scegliere e acquistare il pollo giusto in base all’uso in cucina? Perché spesso il pollo si compra intero. E altrettanto spesso si preferisce l’acquisto solo del petto confezionato e già tagliato a fettine. Così come, per chi invece ha poco tempo da dedicare ai fornelli, spesso si opta direttamente per il pollo pronto e fumante acquistato in rosticceria.

Ecco come scegliere e acquistare il pollo giusto in base all’uso in cucina

Nel dettaglio, la strada più agevole per acquistare è mangiare il pollo è quella di comprarlo già cotto in rosticceria. Ma facendo molta attenzione nel preferire sempre i polli interi allo spiedo, ben caldi, e cotti sul momento. Per poi consumarli in brevissimo tempo. Non a caso, nelle rosticcerie c’è la folla proprio intorno all’ora di pranzo.

Per chi sceglie, invece, il pollo intero, da pulire e tagliare in cucina, c’è da dire che l’età del volatile fa la differenza. E questo perché la carne di polli giovani è perfetta per la cottura alla griglia. Mentre la carne dei polli che sono adulti si presta bene per la preparazione di bolliti e di stufati.

Consigli per l’acquisto e la conservazione di quello intero

Acquistando il pollo intero confezionato, inoltre, leggere l’etichetta è importante scegliendo, quando possibile, i polli ruspanti rispetto a quelli che sono da allevamento. Con la carne che sarà buona facendo dei semplici controlli.

Al tatto, innanzitutto, la carne di pollo dovrà essere bella soda con la pelle liscia e pure del tutto priva di macchie rosse. L’eventuale presenza di macchie rosse, infatti, indica che il pollo non è dissanguato in maniera corretta.

Infine, specie d’estate, si consiglia di comprare sempre la carne, inclusa quella di pollo, solo all’ultimo, quando si fa la spesa. Per metterla prima in una borsa refrigerante, e poi subito nel frigorifero quando si arriva a casa.