Non tutti sanno che se si vuole cucinare questa pietanza, bisogna assolutamente acquistare un determinato tipo di pesce in particolari condizioni. Alcuni piatti tipici estivi, sono fatti di pesce, per lo più fresco e in molti casi non cotto. Ma come scegliere il pesce giusto per evitare cattive sorprese?

La scelta del pesce è uno degli elementi chiave per la buona riuscita della pietanza. Oltre alla scelta, bisogna anche pensare che, se si tratta di pesce crudo, dovrà assolutamente essere fresco ed abbattuto, un dettaglio assolutamente da non trascurare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come scegliere con cura il pesce adatto ad uno dei piatti più gettonati dell’estate

Uno dei piatti che fa più gola, che sta spopolando nella stagione estiva 2021 è sicuramente il sushi. Tradizionale o fusion, è uno dei più più richiesti nei menù dei ristoranti e anche in spiaggia per un aperitivo leggero e salutare. Oltre ad essere sempre più richiesto, è anche una delle ricette più famose tra le mura di casa di persone che si dilettano nel prepararlo.

Ma non sempre si ha cura nel scegliere il pesce adatto per questi piatti più gettonati dell’estate. Che sia il famosissimo roll, nigri, sashimi o uramaki, bisogna prestare attenzione a comprare il pesce adatto per evitare brutte sorprese.

Oltre al pesce non potrà mancare una radice di origine giapponese come antibatterico per il nostro corpo. Questa radice ha delle particolari caratteristiche tra cui antisettiche, importanti per prevenire o inibire lo sviluppo di microbi sia all’esterno che all’interno degli organismi. Consigliamo inoltre di leggere riguardo a cosa occorre per preparare uno dei piatti più richiesti in estate e amato proprio da tutti.

Il pesce che dovrà essere consumato crudo, dovrà avere determinate caratteristiche

La scelta dovrà ricadere sul tonno, sul salmone, gamberi, branzino e sgombro. Questi, dovranno essere rigorosamente freschi ed esistono dei piccoli segreti per evitare sorprese:

uno dei primi segnali per capire se il pesce è fresco è l’occhio che deve presentarsi trasparente, brillante e perfetto;

la pelle del pesce dovrà essere tesa e soda, con colori vivi e con le squame tutte al loro posto;

le branchie dovranno essere sane e di colore rosso o rosa.

Approfondimento

Perché dovremmo mangiare questi alimenti che favoriscono il benessere intestinale