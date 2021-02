Come scegliere l’asciugacapelli di nuova generazione. Leggero, potentissimo, agli ioni o senza filo? Ecco le novità hi-tech che ci fanno girare la testa. Ma per scegliere il top, meglio affidarsi al nostro Staff di Esperti Beauty di ProiezionidiBorsa.

I phon senza filo

Belli, leggeri e senza filo. Ricaricabili come una grattugia o uno sbattitore elettrico da cucina. I phon senza filo nati nell’ultimo anno sono o belli, ingombranti, di qualità e maledettamente cari (350 euro e oltre). Oppure maledettamente low cost (da 35 euro o poco più), con poca potenza e abbastanza rumorosi.

Vanno bene da mettere nel beauty case durante un viaggio. Tra un eccesso e l’altro, manca una via di mezzo con prezzo abbordabile.

Come scegliere l’asciugacapelli di nuova generazione. Per ora ci teniamo volentieri quelli col filo. E cerchiamo di comprarne uno più professionale possibile, anche sul web. Caro, ma senza eccessi. E con un occhiello che permetta, volendo, di appenderlo a vista in bagno. Alla fine, pesa sempre 500-700 grammi; dunque chi è in là con gli anni deve poter riposare le braccia.

Come scegliere l’asciugacapelli di ultima generazione

A un buon asciugacapelli oggi non si chiede solo di asciugare rapidamente. Anche se la velocità certamente conta. Un phon che ha oltre 2500 watt asciuga molto prima di uno che ha un motore da 700 watt. La richiesta più forte è che asciughi bene i capelli e senza rovinarli.

I migliori phon sono dotati di motore digitale con flusso d’aria ad alta pressione. Hanno diversi gradi di velocità (almeno 3) e di temperatura (almeno 3) che si adattano ad ogni tipo di capello.

Con gli ioni e il colpo d’aria

I nuovi phon hanno un tasto apposta per il colpo d’aria fredda, che serve quando si fanno acconciature particolari. Con la qualità, insomma, si otterrà sempre una chioma asciutta a tempo di record.

Gli asciugacapelli di ultima generazione sono dotati di tecnologia a ioni che, assieme ad un sistema di controllo intelligente del motore, contribuisce a ridurre l’elettricità statica. Oppure hanno un rivestimento di alcune parti in ceramica e tormalina, per far sì che i capelli non risultino elettrizzati, ma lucidi e soffici.