Scattare un selfie è diventata un’abitudine costante nella vita quotidiana di ogni persona.

Anche quando chattiamo attraverso l’uso di app come WhatsApp, alla domanda “che fai?” si tende a rispondere nell’immediato con un selfie che immortala il preciso istante e la descrizione dell’attività che si sta svolgendo in quel momento.

Inoltre caricare un selfie sui social permette di descrivere, attraverso la propria immagine, la propria personalità.

Anche questo mondo dell’autoscatto, però, non è esente da regole. Per ricreare un selfie perfetto ci sono delle precise modalità tra cui quella di posizionare il proprio smartphone in alto con l’inquadratura verso il basso.

Fare selfie, tuttavia, non è solo moda, ma anche questione di abilità e originalità.

Dall’inquadratura ai dettagli

Ma come scattare il selfie perfetto dall’alto?

In realtà non basta semplicemente impugnare il telefono tenendo la fotocamera leggermente in alto rispetto alla testa. Ciò che bisogna realizzare è un’inquadratura tridimensionale.

No a selfie frontali che faranno apparire il viso di una persona più largo e schiacciato, ma via libera al cosiddetto “lato migliore”.

Ciascuna persona ha un profilo del proprio viso che reputa migliore rispetto all’altro. Non resta che posizionarsi mostrando la parte del viso più simmetrica e “tre, due, uno… selfie!”

Un dettaglio da non trascurare è anche lo sfondo. L’ambientazione è importante e anch’essa aiuta a descrivere cosa ci piace attraverso un semplice selfie.

Infatti, con il proprio scatto la persona non esibisce soltanto la propria immagine, ma da un’idea sulla sua personalità e carattere. Si desidera inviare un messaggio attraverso il quale gli altri siano aggiornati sulla nostra vita, su chi siamo, dove ci troviamo e cosa stiamo facendo in tempo reale, cioè in quel preciso istante.

Proprio per il desiderio di ricercare sempre di più sfondi non convenzionali e immagini che lasciano senza fiato, è spopolata nel web la tendenza di realizzare i selfie dall’alto attraverso i droni.

Essi infatti aprono una serie di infiniti scenari in merito al mondo dei selfie.

Si può giocare con la proiezione della propria ombra riuscendo a immortalarla attraverso una prospettiva che non si sarebbe mai potuta raggiungere senza il drone.

Inoltre, facendolo volare all’altezza giusta, è possibile realizzare scatti a lunga esposizione e video selfie da cui estrapolare tante istantanee perfette dall’alto.

Curiosità da smartphone

Tenere la fotocamera un po’ più in alto rispetto alla testa crea l’illusione che i propri occhi siano leggermente più grandi e farà apparire il viso più snello.

Ciò che invece va assolutamente evitato se si vuole imparare come scattare il selfie perfetto è, inevitabilmente, l’inquadratura dal basso. Quest’ultima metterà in risalto il mento, distorcendo l’immagine del nostro viso e regalando centimetri in più al collo.

Infine, tra le regole per scattare il selfie perfetto vi è l’attenzione alla luce.

È sempre preferibile realizzare un selfie in luoghi dove filtra una bella luce naturale, piuttosto che appesantire l’immagine con filtri luce e ritocchi.