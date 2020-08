Gli esperti di Proiezionidiborsa vi suggeriranno come scaricare le 3 migliori applicazioni 2020 che segnalano la presenza di autovelox. Il nostro team ha già allertato i lettori nell’articolo “In arrivo multe salatissime per gli automobilisti sorpresi dalle telecamere. Torna utile sapere dove si trovano i rilevatori automatici di velocità proprio per evitare di ricevere multe salate dopo qualche settimana. Oltre all’esborso di somme di denaro assai cospicue a preoccupare l’automobilista interviene anche la sottrazione di punti dalla patente di guida.

Soprattutto durante i mesi estivi quando si intensifica il traffico stradale è più facile finire nelle grinfie di un autovelox. Ciò perché aumenta la presenza di nuovi dispositivi fissi e mobili per rilevare le infrazioni del codice stradale. Quel che si teme maggiormente è il superamento dei limiti massimi di velocità per il quale piovono pesanti sanzioni pecuniarie. Vediamo dunque come scaricare le 3 migliori applicazioni 2020 che segnalano la presenza di autovelox. In tal modo riuscirete a schivare i potenti laser e a non sborsare soldi.

Come scaricare le 3 migliori applicazioni 2020 che segnalano la presenza di autovelox

Sia gli iPhone che i dispositivi Android possono supportare le 3 applicazioni che attualmente consentono di individuare la presenza di autovelox. Senza dubbio, la prima e più efficace app è Waze che segnala l’autovelox con segnali visivi e acustici. Sono gli altri automobilisti che inviano costantemente avvisi sui luoghi in cui si trovano tanto i rilevatori di velocità quanto le pattuglie di polizia stradale. L’applicazione Waze rileva inoltre anche la presenza di tutor e del sistema di rilevamento noto come Vergilius.

La seconda applicazione in grado di individuare tutti i dispositivi presenti su strade e autostrade italiane è TomTom Autovelox. A titolo completamente gratuito, come anche la precedente applicazione, il TomTom Autovelox informa l’automobilista sulla presenza di eventuali incidenti o ingorghi.

L’ultima applicazione che chi guida può scaricare gratuitamente su Android e Apple è la cosiddetta Autovelox Fissi e Mobili. Sullo schermo del cellulare compare in tempo reale una mappa della zona e i punti in cui figurano gli autovelox. Con queste 3 app sarà più agevole per l’automobilista percorrere le strade del territorio italiano senza dover temere sanzioni e decurtazioni di punti.