App IO, sembra che oggi non si parli d’altro. Questa applicazione per smartphone è un canale che consente di interagire facilmente la Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali. L’obiettivo principale di questa applicazione, messa a disposizione dal ministero dell’innovazione, è quello di digitalizzare i pagamenti. Si tratta dunque di uno strumento totalmente gratuito e alla portata di tutti, o perlomeno di possiede uno smartphone. Infatti, IO è disponibile sia per sistemi Android che per iOS. In questo articolo descriveremo in modo semplice proprio come scaricare l’app per ottenere i bonus del Governo.

A cosa serve IO?

L’applicazione in questione permette di effettuare i pagamenti di tributi, multe o bolli auto comodamente con il proprio smartphone. Di conseguenza, è possibile anche consultare lo storico dei pagamenti effettuati tramite l’app.

Inoltre, l’app IO è un canale utile per richiedere i propri documenti personali come ad esempio tessera sanitaria o altri certificati.

La funzione per cui maggiormente tutti la scaricano, invece, è richiedere bonus fiscali o altre prestazioni simili. Extra Cashback di Natale e Bonus Vacanze sono esempi di richieste che si possono fare tramite l’app. Per partecipare all’Extra Cashback di Natale non è strettamente necessario scaricare l’app IO, ma certamente è molto utile per tenere sotto controllo le transazioni valide.

Come fare il download?

Il metodo più pratico e veloce per accedere all’app IO è tramite SPID. Quindi, prima di iniziare a scaricare l’app è opportuno recarsi in un qualunque ufficio postale d’Italia muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. Inoltre, è necessario anche fornire un numero di telefono e un indirizzo email validi per effettuare il riconoscimento in ufficio postale. Una volta completata, autonomamente, la procedura di richiesta SPID si può seguire questa semplice guida su come scaricare l’app per ottenere i bonus del Governo.

Chi possiede uno smartphone con sistema operativo Android dovrà utilizzare il Play Store per il download. Chi invece usufruisce del sistema operativo iOS dovrà utilizzare l’App Store. Cliccare sull’icona in questione per aprire lo store e digitare la parola IO nel motore di ricerca. Comparirà a questo punto l’icona dell’app IO, un quadratino blu con una scritta bianca. Cliccare quindi su installa per installare l’app.

Quando il download sarà completato, sarà possibile trovare l’app tra le applicazioni del telefono. Se ci sono difficoltà a trovare l’app una volta scaricata, niente panico. Solitamente l’icona dell’app si posiziona nell’ultima pagina della schermata home dello smartphone, scorrendo verso destra.

