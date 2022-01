Le patate sono uno degli alimenti più utilizzati ed amati della cucina italiana. Di patate ne esistono diverse varietà all’incirca 4.000: tra le più conosciute ritroviamo le classiche a pasta gialla, le così dette patate americane più dolci e con un indice glicemico più basso e le patate viola.

La patata è un alimento estremamente versatile in cucina con cui è possibile preparare numerosi piatti sia caldi che freddi, ottime per la preparazione di antipasti ad arrivare ai piatti unici. Ideali se consumate fritte, ma anche bollite perfette per la preparazione di gustose insalate. Gustosissime al forno a cubetti e speziate, ma anche cotte in friggitrice ad aria o in padella. Ottime per accompagnare piatti di pesce e carne considerate come fonte di carboidrati del piatto. Ideali anche per la preparazione di brodi e per la preparazione del cremoso e delizioso purè. Ricordiamo inoltre che sono un alimento privo di glutine e pertanto adatto anche come fonte di carboidrati nei pasti per celiaci.

Come sbucciare le patate lesse bollenti in 1 secondo e senza scottarsi le dita con questi furbi trucchetti per un contorno sfizioso e croccante

Rivestite da una scorza sottile le patate possono essere consumate con la buccia o senza. Un alimento davvero completo e versatile.

Tuttavia la loro criticità risiede proprio nella buccia, infatti o vanno pelate prima della cottura oppure successivamente risulta un po’ più complicato perché vanno spellate ancora bollenti. Quest’operazione, tuttavia, spesso è causa di scottature.

Per evitare di scottarsi esiste un veloce e geniale trucchetto per facilitare l’eliminazione della buccia dopo la cottura a patate ancora bollenti.

Trucchetto salva dita

Basterà incidere la scorza delle patate per tutta la sua circonferenza prima della cottura. Successivamente bollirle in acqua inizialmente fredda e successivamente scolare e ancora bollenti riporle in un recipiente ricco di ghiaccio.

Se non si è impossesso di cubetti di ghiaccio è possibile fare lo stesso procedimento immergendo le patate semplicemente in acqua ben fredda per qualche minuto.

Infine basterà prendere le patate tra le mani e applicare una leggera pressione a destra e sinistra e la buccia verrà via in un baleno.

A questo punto le patate saranno pronte per la preparazione di un contorno facilissimo e gustoso pronto in pochi minuti, ideale per accompagnare secondi di carne o pesce.

Patate al parmigiano

Ingredienti per 4 porzioni:

900 grammi di patate;

60 millilitri di olio Evo;

4 cucchiai di parmigiano;

Sale e pepe q.b.;

Procedimento

Una volta pelate le patate lesse, magari cotte il giorno prima, come sopra indicato; oleare una padella e aggiungere le patate e cuocere a fiamma vivace. Passati 5 minuti salare, pepare e aggiungere il parmigiano lasciando cuocere ancora per 2 minuti. Impiattare e servire.

