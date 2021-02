Seguiamo spesso i consigli delle nostre nonne riguardo la vita. Perciò perché non iniziare a farlo anche nelle faccende domestiche? Le vecchie generazioni ci insegnano tanti metodi e rimedi a base di ingredienti naturali che possono rivelarsi davvero utili in diverse occasioni. Questa volta noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo mettere in luce un rimedio naturale davvero efficiente. Di questo argomento avevamo già trattato in parte in questo articolo. Ma oggi vogliamo andare più a fondo nel tema. Perciò, vediamo come sbrinare il freezer in una veloce e semplice mossa.

L’occorrente per sbrinare in fretta il nostro congelatore con un rimedio della nonna

Per seguire questo rimedio della nonna ed eliminare ogni tipo di ghiaccio dal nostro congelatore avremo bisogno di alcuni elementi. Primo fra tutti il bicarbonato. Sarà lui il vero protagonista di questa soluzione. In più, avremo bisogno di acqua calda e di un panno umido. Insieme questi ingredienti daranno vita a un potente abrasivo totalmente naturale che ci aiuterà nell’impresa. Vediamo allora come utilizzarli.

Ecco come fare

Per sbrinare il freezer in maniera veloce ed economica, basterà quindi sfruttare le proprietà del bicarbonato. Bisognerà mettere questo ingrediente in una ciotola, aggiungendo poi dell’acqua molto calda. Intanto dovremo svuotare il freezer, staccando ovviamente la spina dell’elettrodomestico per non incorrere in spiacevoli conseguenze. Ora impostiamo il termostato sullo 0, eliminiamo tutti i ripiani del congelatore e laviamoli con cura. E adesso passiamo al nostro rimedio. La veloce mossa di cui parliamo è proprio quella di prendere il bicarbonato, che farà tutto il lavoro al posto nostro. Imbeviamo un panno nella miscela di bicarbonato e acqua e passiamolo su tutta la superficie del freezer.

Questo composto ha un effetto fortemente abrasivo, che renderà il nostro congelatore perfetto in pochissimo tempo! Lasciamo agire il bicarbonato per circa 30 minuti e poi rimuoviamo il tutto con un panno. Ed ecco come sbrinare il freezer in una veloce e semplice mossa! Facilissimo, no?