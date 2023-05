Come sbiancare il wc ingiallito? Ecco il trucco per rimuovere le incrostazioni di calcare e profumare il bagno

Pulire la casa è una fatica non da poco. Lo sa bene chi se ne occupa tutti i giorni. Ci sono poi dei punti in cui si annida lo sporco più difficile, quello che non si riesce a mandar via con la pulizia di tutti i giorni. Che fare? Chiediamo consiglio a chi di sporco se ne intende.

Avere il bagno sempre pulito e profumato è un vero piacere che a volte sembra quasi impossibile da raggiungere. Stiamo infatti parlando della zona della casa in cui maggiormente si formano incrostazioni difficili da eliminare e cattivi odori persistenti. Come sbiancare il wc ingiallito? Ecco un rimedio che è un vero portento.

Cosa dicono gli esperti

A detta degli esperti, nel wc di casa nostra vivrebbero più di un milione di batteri. Una bella sfida per chi si occupa di pulizia. Per questo è importante mantenere il water pulito e igienizzato. In commercio ci sono prodotti sicuramente efficaci ma che contengono tante sostanze chimiche. E se preferisci alternarli alle soluzioni naturali, ecco cosa consigliano i coach del pulito.

Quando si formano le macchie gialle lungo le pareti del wc o sul fondo, strofinare semplicemente non basta. Quelle bruttissime macchie che sanno tanto di sporcizia vecchia, non vanno via con la semplice azione meccanica ma hanno bisogno di prodotti disincrostanti. Infatti le macchie gialle sono depositi di calcare che ingialliscono col passare del tempo. L’acqua italiana, sempre secondo gli esperti, sarebbe una delle migliori in Europa ma anche una delle più calcaree e questo spiega perché le incrostazioni si formano tanto facilmente. Come intervenire?

Come sbiancare il wc ingiallito?

Utilizzeremo dei prodotti naturali come carbonato o acido citrico che non dovrebbero mettere a rischio la nostra salute. Il carbonato di sodio è uno sbiancante naturale di facile reperibilità. Si trova infatti nei supermercati o sulle piattaforme online. Non inquina l’ambiente e si può usare insieme ad altri prodotti naturali. Lo useremo per preparare delle pastiglie disincrostanti mescolandolo all’acido citrico, un composto acido che troviamo negli agrumi, in particolare nel limone. È un ottimo anticalcare che scioglie anche le incrostazioni più difficili.

Water splendente e fresco profumo di pulito

In una ciotola mescoliamo 100 grammi di carbonato di sodio con 120 grammi di acido citrico. Aggiungiamo 50 grammi di fecola di patate e 20 gocce di olio essenziale di lavanda o della nostra fragranza preferita. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e aggiungiamo poca acqua per ottenere un composto liscio e morbido. Ora ci occorreranno degli stampini di plastica come quelli che usiamo per fare i cubetti di ghiaccio. In alternativa vanno bene anche dei bicchierini di plastica. Trasferiamo il composto negli stampini esercitando una leggera pressione e aspettiamo che si asciughi. Avremo tante pastiglie disincrostanti e profumate che possiamo conservare in un barattolo di plastica.

Per pulire versiamo un pastiglia nel wc e lasciamo agire per almeno un’ora. Poi è sufficiente sfregare lo scopino contro le pareti del wc e sul fondo per rimuovere le macchie gialle e le incrostazioni di calcare. Se le macchie sono tenaci, si può ripetere l’operazione per più giorni consecutivi. Avremo il water splendente e un fresco profumo di pulito per tutto il bagno.