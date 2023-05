Come sbiancare i muri dalla muffa e disinfettare le superfici in casa con questo incredibile rimedio naturale 

Sembra incredibile ma i prodotti naturali oltre ad essere più economici sono davvero efficaci per l’eliminazione di sporco, cattivi odori e muffa. Ecco cosa utilizzare contro macchie di umidità, muffe, germi e batteri.

Con l’aumentare delle temperature, dedicarsi alle pulizie di casa diventa molto più piacevole. Inoltre il clima mite e il sole facilitano anche lo svolgimento delle faccende domestiche, soprattutto per quanto riguarda quelle più grandi e approfondite. Se l’inverno e l’umidità hanno annerito le nostre pareti questo è il momento giusto per eliminare muffa e macchie nere, nonché igienizzare e disinfettare tutto. Le muffe sono funghi piccolissimi che producono minuscole particelle dette spore che si disperdono nell’aria soprattutto in estate e in autunno.

Si sviluppano in particolare nei luoghi umidi e poco ventilati, tendendo a svilupparsi più rapidamente con un clima caldo e umido. Possiamo ritrovare muffe non solo sulle pareti ma anche su oggetti come umidificatori e sistemi di condizionamento. L’esposizione a muffe e umidità negli ambienti domestici è molto dannosa per la salute soprattutto dei bambini. Da studi su bambini d’età 6-12 anni, è emerso un nesso causale tra la muffa visibile e la tosse notturna e diurna dei bambini. Ecco perché è importante mantenere all’interno dell’abitazione un’umidità inferiore al 50% ed eliminare fenomeni di condensa, aerando il più possibile gli ambienti.

Come sbiancare i muri dalla muffa, igienizzare e disinfettare superfici e ambiente domestico

Pertanto approfittando delle belle giornate, oltre a far arieggiare casa, concentriamoci ad eliminare muffe e macchie nere da pareti e altre superfici. Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti, i rimedi della nonna o comunque naturali si rivelano talvolta molto efficaci ed economici. Spesso con un solo prodotto si possono pulire e lavare diverse superfici. Si pensi al bicarbonato in grado di togliere macchie difficili e cattivi odori o l’aceto capace anche di ammorbidire gli asciugamani infeltriti.

Ma come sbiancare i muri dalla muffa ed eliminare le bruttissime macchie nere in modo naturale? I rimedi naturali sono davvero tanti e probabilmente il più conosciuto è il bicarbonato miscelato con acqua. Ma un rimedio poco conosciuto ma davvero efficace per le sue proprietà antimicotiche e antivirali è l’estratto di semi di pompelmo. È un grande alleato contro i germi e può essere utilizzato per disinfettare le superfici e gli ambienti domestici. Può utilizzarsi per eliminare la muffa anche dai sanitari, dalla doccia e da tutte le superfici lavabili della casa. In questo caso possiamo utilizzare uno spruzzino con acqua e poche gocce di questo estratto e applicarlo sulle superfici interessate.

Rimuovere la muffa in questo modo sarà davvero semplice e naturale

Per creare il nostro antimuffa naturale, basterà unire due cucchiaini di olio essenziale Tea Tree, e due cucchiaini d’estratto di pompelmo a mezzo litro d’acqua. Versiamo il tutto in un contenitore spray, agitiamo bene e spruzziamo la miscela direttamente sulla superficie interessata. Lasciamo agire per qualche ora e poi rimuoviamo il tutto con un panno. Se amiamo invece il profumo di lavanda potremo creare anche una miscela a base di olio essenziale di lavanda e alcol alimentare. Inoltre l’olio essenziale alla lavanda aiuta anche a prevenire la formazione della muffa anche sulle tende.